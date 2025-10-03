Topo

Notícias

Trump afirma que 'todos serão tratados de forma justa' sob plano para Gaza

03/10/2025 19h51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (3), em um breve discurso em vídeo, que "todos serão tratados de forma justa" de acordo com seu plano de paz para Gaza, ao qual o Hamas acaba de responder.

Em sua mensagem de pouco mais de um minuto transmitida em sua plataforma Truth Social, Trump também declarou: "Hoje é um grande dia. Veremos como isso se desenvolve".

aue/vla/ad/dga/lm/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

Netanyahu ordenou ataques de drones a barcos de ajuda a Gaza no mês passado, segundo a CBS News

Chefe da ONU pede que todos aproveitem a oportunidade para encerrar guerra em Gaza

STJ encaminha ação do Rumble contra Moraes à PGR

Quatro apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 477 mil; confira dezenas

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 15,3 milhões; veja números

Lotomania: Prêmio acumula e vai a R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos