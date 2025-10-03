Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

O ex-tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo, preso em uma cadeia da PM após ser acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, vai ser transferido para uma penitenciária comum.

O que aconteceu

Justiça autorizou ontem o pedido do Ministério Público para que Velozo deixe o presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. O local onde o ex-tenente está no momento é voltado exclusivamente para policiais militares.

Apesar de ir para uma cadeia comum, a Justiça determinou que o ex-PM fique separado dos outros presos. A justificativa da medida é garantir a segurança do ex-militar.

Quem vai decidir para qual cadeia o ex-PM vai é a Secretaria de Administração Penitenciária do estado. O órgão foi procurado pelo UOL, mas não informou até o momento se já recebeu pedido para transferência nem para onde Velozo vai. O espaço segue aberto para manifestação.

Velozo está em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do PM e promotores do caso.

Nova previsão é de que julgamento do policial aconteça em 14 de novembro. O UOL buscou o advogado de Velozo para saber se ele vai recorrer da decisão e aguarda retorno sobre o assunto.

Decisão sobre transferência acontece duas semanas após PM ser demitido do cargo. A ordem de demissão foi justificada pela prática de "ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial militar".

Defesa do PM acredita que ele será absolvido do crime. "Ele será absolvido e regressará as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo.", afirmou o advogado Claudio Dalledone Junior ao UOL quando o PM foi demitido da corporação.

Relembre o caso

Leandro Lo Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.

PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.

Tenente da PM saiu de boate e foi a prostíbulo. Após disparar contra Leandro Lo, Velozo foi à boate Bahamas, tradicional prostíbulo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial entrando na boate às 3h04 e saindo duas horas depois, acompanhado de uma mulher não identificada. Na ocasião, ele pagou por uma garrafa de um litro de uísque e duas doses de gim com energético. A Polícia Civil informou que, depois de visitar o local, o tenente foi a um motel.

Velozo tinha histórico de violência. Ele já havia sido condenado por agredir um soldado em uma briga de bar enquanto estava de folga.