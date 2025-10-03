Topo

Toyota diz que retomará produção em fábricas de Sorocaba e Indaiatuba a partir de 3 de novembro

03/10/2025 17h18

SÃO PAULO (Reuters) - A montadora Toyota disse nesta sexta-feira que retomará gradualmente a produção de veículos em suas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba a partir de 3 de novembro, após uma tempestade causar enormes danos para as operações da empresa no interior do Estado de São Paulo.

Em comunicado, a companhia acrescentou que ainda não há prazo para retorno da produção na fábrica de Porto Feliz, também no interior paulista, devido à grande extensão dos danos.

(Reportagem de Andre Romani)

