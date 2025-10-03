Total de mortos sobe para 13 em desastre de escola islâmica na Indonésia

SIDOARJO, INDONÉSIA (Reuters) - O número de estudantes mortos após o desabamento de um prédio de uma escola islâmica na Indonésia aumentou para 13 nesta sexta-feira, informou a agência de mitigação de desastres do país, enquanto a busca por sobreviventes continua.

A escola Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, na província de Java Oriental, desabou na segunda-feira, atingindo centenas de estudantes adolescentes durante a oração da tarde. Suas fundações não conseguiram suportar as obras de construção em andamento nos andares superiores.

Trinta ambulâncias estavam preparadas, enquanto os socorristas continuavam procurando por 50 estudantes -- a maioria adolescentes de 13 a 19 anos -- ainda presos sob os escombros, disse a agência de mitigação de desastres.

Mais cedo nesta sexta-feira, a agência relatou que nove pessoas haviam morrido, acrescentando que os socorristas receberam permissão dos pais para usar equipamento pesado após não conseguirem encontrar sinais de vida durante os esforços anteriores.

"Todas as famílias das vítimas deram sua bênção caso o equipamento pesado entre e perturbe os corpos sob os escombros", disse o chefe da agência, Suharyanto, acrescentando que havia a possibilidade de que mais corpos fossem encontrados.

Ao lado das ambulâncias, guindastes foram mobilizados para escavar alguns dos destroços.

Equipes de resgate cavaram túneis nos restos do prédio, gritando os nomes dos meninos e usando sensores para detectar qualquer movimento, mas não encontraram sinais de vida, mostraram fotos compartilhadas pela agência de busca e resgate.

Quatorze vítimas resgatadas estavam recebendo tratamento médico, informou a agência.

Al Khoziny é um internato islâmico. A Indonésia, a maior nação de maioria muçulmana do mundo, tem um total de cerca de 42.000 internatos islâmicos atendendo 7 milhões de estudantes, de acordo com dados do Ministério de Assuntos Religiosos.

(Reportagem de Johan Purnomo em Sidoarjo e Stanley Widianto, Ananda Teresia em Jacarta)