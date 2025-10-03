Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Um teste desenvolvido em 2022 pela Unesp permite identificar metanol em bebidas alcoólicas em apenas 30 minutos, afirma Larissa Modesto, pesquisadora da universidade, bacharel e mestre em química, no UOL News, do Canal UOL. A substância pode causar intoxicação mesmo em pequenas quantidades.

O método, baseado em três reações químicas simples e análise de cor, pode ser usado por qualquer pessoa treinada e custa menos de R$ 10 por amostra, facilitando o controle de qualidade sem depender de laboratórios especializados. Modesto é a pesquisadora responsável pelo desenvolvimento do teste.

O método é composto por uma sequência de reações químicas, são três etapas de reações químicas curtas, rápidas, que conseguem determinar o metanol numa amostra de etanol, no caso, a bebida, via colorimetria, pela mudança de cor. Você sabe se está contaminado com metanol ou não, porque a reação reage apenas com o metanol, com o etanol não.

Larissa Modesto, bacharel e mestre em química

Cerca de 30 minutos, porque a primeira reação, ela é comum para os dois álcoois, tanto para o etanol, para o metanol. Depois é feito um clareamento da reação para a gente poder colorir só o produto proveniente do metanol.

Larissa Modesto

Segundo Larissa, o teste foi pensado para uso prático em estabelecimentos e fiscalização, eliminando a necessidade de enviar amostras a laboratórios, o que agiliza a detecção e aumenta a segurança alimentar.

A intenção desse teste é ele ser operável por qualquer pessoa, seguindo as proporções e as orientações, qualquer pessoa seria capaz de operar. Eu acredito que seria mais um teste para controle do dono do estabelecimento para saber se ele recebe ou não aquele carregamento de bebidas, porque a responsabilidade é dele de estar comercializando, ele tem que garantir a qualidade do que ele está comercializando e também para a agência fiscalizadora, porque não tem necessidade de mandar essa amostra para laboratório. Ela pode ser analisada no local.

Larissa Modesto

O teste já passou por pré-validação conforme normas da Anvisa e depende agora de interesse empresarial para virar kit comercial.

Ele foi validado como ensaio limite, segundo as diretrizes da Anvisa. E agora precisaria de alguma empresa especialista em kit analítico construir um kit portátil para poder comercializar.

Larissa Modesto

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.