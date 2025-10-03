Testamos sugador de clítoris Satisfyer Pro 2: 'Orgasmos em poucos minutos'

Sozinha ou acompanhada, um sugador de clítoris pode proporcionar muito prazer. O Guia de Compras UOL fez o teste e comprovou essa sensação com o Satisfyer Pro 2, da 3ª geração.

O produto feito de silicone tem 11 velocidades, que podem ser alteradas conforme o desejo da pessoa. Há também a versão com aplicativo, que facilita o controle dos estímulos através do celular. Confira o review completo sobre o sex toy:

Como funciona um sugador de clitóris?

Apesar de chamar "sugador", o aparelho não suga de fato o seu corpo. Ele estimula o clitóris sem tocá-lo, por meio de impulsos e vibrações que agem nas dez mil terminações nervosas do órgão.

É uma categoria de sex toy bem popular por aumentar as chances de a pessoa atingir, rapidamente, orgasmos intensos. Como não tem formato de pênis e não é preciso (e nem se deve) introduzi-lo para gerar prazer, pode agradar quem está começando a usar brinquedos sexuais ou não curte penetração.

A empresa comercializa três versões dessa linha:

Satisfyer Pro 2 (Geração 3 Connect App): é o mais avançado. Oferece 11 intensidades de ondas de pressão de ar, 12 modos de vibração e o bocal "liquid air" (uma membrana de silicone super fina para um estímulo extra do clítoris). Pode ser usado ainda junto com aplicativo para celular. Por ele, é possível escolher e criar novas programações de estímulos, fazer as vibrações acompanharem músicas de uma playlist, e até deixar um parceiro controlar o dispositivo à distância.

Satisfyer Pro 2 (Geração 3): versão testada por nós. Tem as mesmas funcionalidades do aparelho acima em termos de pressão de ar, vibração e tecnologia de estímulo. Apenas os recursos extras via aplicativo não estão disponíveis.

Satisfyer Pro 2 (Geração 2): versão mais barata e com menos funções (não possui a função de vibração e nem a o "liquid air", e o acabamento é em plástico). Ainda assim, oferece uma ótima experiência de prazer, segundo relato de pessoas que compraram o produto —inclusive a própria Anitta, pois era esse o lançamento da época.

Imagem: UOL

O que mais gostamos?

Simula bem o sexo oral. Dentro dele, há uma membrana que movimenta o ar para criar uma sensação de sucção e pulsação, parecida com a que sentimos ao receber sexo oral —e faz isso muito bem.

Além disso, o bocal é maior do que o dos concorrentes mais baratos, envolvendo todo o clitóris para direcionar as ondas de pressão sobre ele e nos arredores. Também pode ser usado para estimular os mamilos.

Orgasmo em poucos minutos. Nos primeiros usos, a pessoa pode demorar um pouco para se acostumar com o manuseio do aparelho e as sensações que ele causa. É preciso encaixar bem o bocal sobre o clitóris e manter ali, alternando entre as intensidades para encontrar a que mais agrada. Assim que se sentir confortável e relaxada, o orgasmo pode vir muito rápido.

Em alguns usos, o orgasmo foi atingido em um minuto. Mas claro que nem sempre essa rapidez é necessária, podendo prolongar os estímulos.

São três botões, da esquerda para direita: diminuir intensidade; ligar/aumentar intensidade; ativar/mudar vibração Imagem: UOL

11 velocidades. Dá para controlar a intensidade dos impulsos de ar, por meio do botão duplo (para cima e para baixo), que também serve para ligar o aparelho. Assim, é fácil aumentar ou diminuir a velocidade durante o uso (não precisa passar por todas para voltar à anterior, como em outros sex toys), de acordo com as sensações que mais gostar.

São 11 níveis, que vão de um estímulo mais leve até um super forte. Os níveis menores são muito sutis, mas é possível ir alternando conforme o desejo do usuário.

Também vibra. Além das ondas de pressão, o modelo possui vibração, o que causa uma sensação ainda mais intensa. E o interessante é que, como são dois motores separados, dá para controlar cada função isoladamente (por exemplo, aumentar a intensidade do pulso de ar mantendo o mesmo estilo de vibração, ou vice-versa, e até desligar um deles).

Para acionar, é preciso segurar o botão redondo da vibração por três segundos, e depois ir clicando até achar seu favorito entre os 12 modos (com diferentes intensidades e padrões). E é opcional, quem preferir pode deixar sem vibrar.

Modelo testado possui dois bocais, vazado ou fechado Imagem: UOL

Dois tipos de bocal. O Satisfyer Pro 2 Geração 3 inclui uma "tampa", que cobre todo o bocal do sugador e permite um uso diferente do aparelho. Trocando para ela, que é uma membrana de silicone superfino, o clítoris é estimulado diretamente pelas vibrações. A empresa chama essa tecnologia de "liquid air" (ar líquido) e a sensação é essa mesmo, de água pulsando.

É legal para quem gosta do contato físico ou tem muita sensibilidade ao movimento do ar e prefere algo mais natural. Durante o teste, o bocal vazado tradicional de sugador foi o favorito, enquanto o fechado foi usado algumas vezes.

Pode ser usado sozinho ou em casal. Seja em um sexo com ou sem penetração, um sugador pode ser bem-vindo para alcançar mais prazer em conjunto. Há, inclusive, diversos relatos de pessoas que presentearam suas parceiras nos sites que vendem o produto.

Também dá para usar junto com outro vibrador mais tradicional para penetração simultânea.

Satisfyer Pro 2 Geração 3 é todo em silicone Imagem: UOL

Silicone macio. A versão anterior do aparelho, Satisfyer Pro 2 Geração 2, tinha o corpo em plástico ABS e apenas o bocal em silicone. Não que fosse exatamente um problema, pois são todos hipoalergênicos, mas agora ele é inteiramente em silicone e proporciona uma suavidade ao toque (tem uma sensação mais de pele).

O único efeito colateral é que, quando você enxuga com uma toalha ou pano, ou mesmo ao encostar na roupa de cama, alguns "pelinhos" vão grudar no aparelho (dá para perceber em algumas fotos deste review).

À prova d'água IPX7. Ele aguenta imersão até um metro de profundidade durante 30 minutos. Assim, dá para usar no banho e lavar com água corrente sem medo. Em tese, dá também para usar na banheira mas, como um sugador usa a pressão do ar, não é muito eficaz neste cenário.

Conector magnético. Como outros modelos de vibradores mais modernos, ele é recarregável, sem a necessidade de pilhas. E o conector é do tipo mais indicado para vibradores, com encaixe magnético de dois pontos (assim, não há "furos" no aparelho, como ocorre nos que usam pinos).

Pontos de atenção

Emite algum barulho. O brinquedo não é supersilencioso, principalmente nas intensidades mais altas. Ele não faz aquele ruído típico de vibração, mas sim um som que lembra bolhas estourando. O som só fica quase imperceptível quando ele está bem posicionado no clitóris.

Custa caro. Toda essa tecnologia e design premiados (a empresa recebeu destaque em inovação em uma das edições da feira de tecnologia CES, de Las Vegas, por exemplo) cobra um preço alto. Sem contar que é um produto importado, então tem o valor elevado pelo câmbio e impostos.

Imagem: UOL

O que mudou?

Com o Satisfyer Pro 2 testado, foi possível explorar novas sensações e finalmente "fazer as pazes" com os sugadores de clitóris.

Diferentemente de outros modelos, que não proporcionaram um bom "encaixe" no corpo, o Pro 2 virou um dos favoritos ao lado de um vibrador do tipo "varinha mágica", usado nos momentos de preferência a estímulos por penetração.

Para quem vale a pena?

Basicamente, qualquer pessoa com um clitóris pode se divertir com o produto. As 11 intensidades de pulsação do ar e os 12 modos de vibração permitem customizar o prazer, atendendo às mais diversas preferências e desejos.

Comparado com outros sugadores mais baratos, é inegável a superioridade do Satisfyer, seja na qualidade da construção ou na potência dos impulsos. O desempenho não decepciona e ele vale o investimento para quem quer novas experiências de orgasmo —e, claro, pode investir o alto valor que ele custa.

Pelos valores encontrados hoje dos três modelos da linha Pro 2, os que compensam mais são:

O mais barato, o Satisfyer Pro 2 Geração 2, para quem deseja a clássica função de sugador e não pode/não quer investir tanto dinheiro.

A versão que funciona com aplicativo, Satisfyer Pro 2 Geração 3 Connect App, disponível nas cores preto ou vinho. Há poucas ofertas do modelo testado, sem conexão bluetooth, e elas estão com valores similares, ou mais caros, do que a versão completona. Por isso, o custo-benefício do mais avançado pode ser a melhor.

*Com informações do texto publicado em 31/07/2024 e 05/09/2024.

