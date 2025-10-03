Mousse de limpeza facial da Nivea não deixa pele repuxada; confira o teste

Fazer a limpeza do rosto é essencial para a saúde da pele, ainda mais quando o uso de maquiagem é diário. Para limpar e remover as impurezas sem ressecar ou irritar a pele, decidi testar o mousse de limpeza facial refrescante Nivea.

Segundo a marca, o produto contém vitamina E, um ativo importante para manter a pele saudável, e Hydramine, que protege a barreira cutânea. Além disso, a fórmula possui Flor de Lótus, que traz efeito adstringente e calmante. Confira a seguir como foi minha experiência com o produto.

O que eu gostei

Pele limpa e fresca. A espuma leve transmite a sensação de pele realmente limpa logo após a primeira aplicação. Depois de enxaguar a pele e remover o produto, é possível sentir um leve frescor.

Espuma é leve e limpa a pele Imagem: Arquivo Pessoal

Por ser em espuma, a aplicação é bem simples e rápida. Gosto de produto facial com essa textura por ser mais suave para espalhar e aplicar por todo o rosto. Para mim, a espuma dá a sensação de que realmente a pele está sendo limpa.

Rendime bem. Basta um pump para a limpeza do rosto todo, fazendo com que o produto renda bastante. Para mim, que utilizo duas vezes ao dia — pela manhã e à noite — o frasco de 150 ml rende quase três meses.

Não deixa a pele repuxada. Diferentemente de alguns sabonetes voltados para a limpeza facial, esse não deixa a pele repuxada, ressecada ou sensível.

Custo-benefício. O valor do mousse para mim é outro diferencial. Já usei produtos mais caros e achei a eficácia muito semelhante.

Ponto de atenção

Cheiro. Eu, particularmente, prefiro produtos faciais sem cheiro. Essa espuma tem um leve aroma que, para mim, se assemelha a produto de limpeza de casa. O cheiro não fica na pele, então, não chega a incomodar, mas se não tivesse aroma, seria melhor.

O que mudou para mim

Com uso frequente é possível sentir a pele mais limpa e com um leve toque macio após a aplicação.

O produto é indicado para todos os tipos de pele e mesmo a minha sendo oleosa, com tendência à acne, o aparecimento de espinhas ocasionais também reduziram.

Para quem pode valer a pena

O mousse de limpeza facial refrescante Nivea é ideal para quem quer manter a limpeza do rosto sem gastar muito.

Acredito que pessoas que buscam praticidade na hora de fazer a higienização da pele devem gostar, já que a espuma é fácil e rápida de aplicar.

