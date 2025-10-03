Temos um problema que é a taxa de juros, que está alta e vamos ter que baixar mais, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 3, que o Brasil tem "um problema com a taxa de juros". Segundo ele, ela "está alta e vamos ter que cuidar para ela baixar um pouco mais". Apesar da afirmação, o presidente destacou que o Brasil vive a "colheita mais extraordinária", com dados positivos sobre emprego, massa salarial e inflação.

"É a colheita mais extraordinária. A maior massa salarial, a maior renda do trabalhador, a inflação está em 5% e com viés de cair cada vez mais". E, ao falar que é preciso baixar a taxa de juros, argumentou: "Para nós termos consciência de que inflação baixa e juros baixos significam crescimento e melhoria na qualidade de vida do povo". As afirmações foram feitas em entrevista à TV Liberal, afiliada da TV Globo no Pará.

O presidente também comemorou a aprovação do projeto de isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. Chamou a proposta de "coisa maravilhosa".

"Ontem (quarta-feira) foi aprovada no Congresso a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil. Desde que entrei, todo ano ajustamos a tabela do Imposto de Renda. Primeiro para quem ganha dois salários mínimos, depois um pouco mais e agora até R$ 5 mil e quem ganha até R$ 7 mil vai ter um desconto. Essa é uma coisa maravilhosa", declarou o presidente.

Lula citou ainda outros programas, como o Gás do Povo, Agora Tem Especialistas e a isenção da conta de luz para pessoas de baixa renda. Tudo isso, somado à melhora na economia, é o que garante a "colheita mais extraordinária", frisou.