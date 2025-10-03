'Temos que encarar que estamos em um surto', alerta especialista da Unicamp

O Brasil enfrenta um surto de intoxicação por metanol, concentrado em São Paulo, mas com potencial para avançar a outras regiões, afirma Fábio Bucaretti, coordenador associado do Ciatox Unicamp, o Centro de Controle de Intoxicações, no UOL News, do Canal UOL.

Bucaretti reforça a necessidade de agir rápido: qualquer suspeita de intoxicação deve ser tratada como emergência e receber tratamento antes da confirmação laboratorial, já que os sintomas podem evoluir para alterações visuais graves e risco de morte.

A gente tem que encarar que nós estamos vivendo um surto. Quando você tá vivendo um surto, você tem que definir o que é caso suspeito e o que já foi definido. Então, caso suspeito, digamos, tem histórico recente de ingestão de bebida alcoólica, ou seja, nas últimas 48 horas, fez uma ingestão de bebida alcoólica. Os sintomas podem aparecer até mais precocemente, em torno de 6 horas depois, mas podem aparecer entre 24 e 48 horas também.

Fábio Bucaretti

Então, se ele tiver sintomas que parecem muito com sintomas relacionados no início com uma embriaguez, que o metanol também causa, mas depois pode ter uma dor de cabeça muito forte... Mas o que chama mais atenção na evolução são alterações visuais. Então, ele às vezes tem fotofobia, ou tá com manchas na visão, tá com a visão turva, ou às vezes até perda da visão, que já é um sintoma muito grave. Tem também alterações no sangue, um pH no sangue que tá menor que 7,3. Com esses sinais você já tá indicado a iniciar o tratamento empiricamente, até a confirmação.

Fábio Bucaretti

O especialista destaca que clubes e bares já restringem a venda de destilados e que o Ministério da Saúde prepara materiais para orientar médicos sobre diagnóstico e início do tratamento sem esperar exames.

Vários clubes em São Paulo parece que já proibiram a venda de destilado. Eu sei que isso é um problema sério, envolve uma cadeia comercial importante, mas a gente está num momento que é a confiabilidade que a gente pode ter nesse momento? Então, acho que é um alerta importante. Agora, quanto aos médicos, está sendo montado vários materiais pelo Ministério da Saúde para orientar quando fizer suspeita diagnóstica e, inclusive, quando iniciar o tratamento, mesmo sem dosagem laboratorial, só pela suspeita clínica.

Fábio Bucaretti

