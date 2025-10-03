Topo

Notícias

Técnico do Liverpool confirma lesão de Alisson, que não tem prazo para retorno

03/10/2025 12h12

O goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, perderá vários jogos em outubro devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, sofrida na derrota dos 'Reds' para o Galatasaray por 1 a 0 na Liga dos Campeões, anunciou o técnico do time inglês, Arne Slot, nesta sexta-feira (3).

"Alisson não faz parte do elenco para amanhã e não viajará ao Brasil para jogar por sua seleção" explicou Slot na véspera do jogo contra o Chelsea, em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês.

De fato, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já não contava com o goleiro e não o incluiu na convocação que anunciou na última quarta-feira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Alisson se machucou ao fazer uma defesa no início do segundo tempo contra o Galatasaray e foi substituído pelo georgiano Giorgi Mamardashvili durante a derrota do Liverpool na última terça-feira, na Turquia, a segunda consecutiva após o revés diante do Crystal Palace na Premier League.

Slot não informou o período exato de ausência do goleiro brasileiro, mas disse que ficaria "surpreso" se ele estivesse disponível para o primeiro jogo após a data Fifa, o clássico contra Manchester United, no dia 19 de outubro.

Por sua vez, o atacante francês Hugo Ekitike, que também saiu machucado na derrota para os turcos, treinou nesta sexta-feira e será relacionado para enfrentar o Chelsea, informou o treinador dos 'Reds'.

Antes da sétima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool é o líder com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º).

jw/pi/ole/pm/an/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Em livro lançado na França, Dedê Fatumma compartilha experiência de resistência como lésbica negra

Dino diz esperar que Congresso não mude tamanho de penas dos condenados por tentar golpe

Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal na USP

Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça

Dinamarca relata repetidas provocações navais russas em seu estreito

Paralisação nos EUA pode continuar na próxima semana

Total de mortos sobe para 13 em desastre de escola islâmica na Indonésia

O que é intoxicação exógena, apontada como causa da morte de casal em SC

Xabi Alonso: 'Nenhum jogador me disse que não quer jogar em uma posição'

Técnico do Liverpool confirma lesão de Alisson, que não tem prazo para retorno