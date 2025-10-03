Taxas de juros reais do Japão estão em níveis significativamente baixos, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou na sexta-feira, 3, que os juros reais permanecem em níveis "significativamente baixos" no país e reiterou que as taxas serão elevadas caso a economia e os preços evoluam conforme as projeções da instituição.

Para perseguir a meta de inflação, Ueda ressaltou que o BoJ continuará acompanhando de perto o impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos e da inflação doméstica de alimentos. Até o momento, porém, o dirigente observou que não houve um efeito generalizado da taxação sobre a economia japonesa.

O presidente do BoJ destacou ainda que a pesquisa Tankan aponta para um sentimento positivo generalizado entre as empresas japonesas, o que sinaliza resiliência da atividade, mesmo diante das pressões de custos. Ueda alertou, no entanto, que a trajetória da economia americana e as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) podem influenciar de forma significativa os rumos da economia e dos preços do Japão.

