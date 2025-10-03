STOXX 600 registra melhor semana desde abril com impulso de setores de bancos e de saúde

Por Amir Orusov e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 registrou seu melhor resultado semanal em cinco meses nesta sexta-feira, com o setor de saúde e mineradoras na liderança dos ganhos, conforme apostas crescentes em um corte nos juros do Federal Reserve impulsionaram o otimismo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,50%, a 570,45 pontos, atingindo um recorde pela terceira sessão consecutiva e elevando seus ganhos semanais para 2,8%. O índice havia atingido recordes intradiários mais cedo na semana.

O setor de saúde foi o que mais impulsionou o índice, com alta de 1,3%, com AstraZeneca e Novo Nordisk ganhando 1,6% e 2,1%, respectivamente. O setor teve um desempenho superior ao de seus pares esta semana, depois que um acordo de preços de medicamentos dos Estados Unidos com a Pfizer diminuiu a incerteza.

"Embora o acordo com a Pfizer não seja um sinal totalmente claro para o setor, com a falta de detalhes importantes sobre as tarifas, um impulso no otimismo de curto prazo e fatores robustos de longo prazo devem apoiar uma perspectiva positiva", disseram analistas do UBS Global Wealth Management em nota.

O setor de bancos avançou 1%. O Raiffeisen liderou o STOXX 600, com alta de 7,4%, depois que o Financial Times informou que a União Europeia está estudando a possibilidade de suspender as sanções sobre os ativos ligados ao oligarca russo Oleg Deripaska para compensar o banco austríaco.

O setor de recursos básicos, que abriga as principais empresas de mineração da Europa, ganhou 1,7%, acompanhando os preços mais altos dos metais básicos.

Com a paralisação do governo norte-americano, um importante relatório sobre empregos nos EUA, inicialmente previsto para esta sexta-feira, foi adiado, em um momento em que os mercados e o Fed estão concentrados nos dados do mercado de trabalho para avaliar as perspectivas de maior afrouxamento da política monetária.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,67%, a 9.491,25 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,18%, a 24.378,80 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,31%, a 8.081,54 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,42%, a 43.258,11 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,57%, a 15.585,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,86%, a 8.115,02 pontos.