Topo

Notícias

SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol

03/10/2025 10h56

O estado de São Paulo disponibiliza, a partir desta sexta-feira (3), 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do estado.

A aquisição foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e destinada aos seguintes centros de referência: Hospital das Clínicas de Campinas, de Ribeirão Preto e de São Paulo.

Notícias relacionadas:

Para a obtenção de ampolas de álcool etílico absoluto, os serviços de saúde devem entrar em contato com os centros de referência com cópia da ficha de notificação do caso relacionado ao consumo de metanol, informou nota técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, compartilhada com os 645 municípios e equipamentos de saúde.

Segundo o governo estadual, houve reforço na estrutura laboratorial para confirmar a presença da substância no organismo. O novo protocolo do estado prevê que as amostras de sangue ou urina coletadas em casos suspeitos sejam analisadas em até uma hora pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (Latof), do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto.

A coleta é feita nas unidades de saúde, e o Instituto Adolfo Lutz coordena a logística de transporte das amostras até o laboratório.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui); 
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 - de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Motta escolhe petista como relator de projeto contra falsificação de bebida

Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa) 

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Morre aos 97 anos Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Anvisa aciona agências internacionais e lança edital para garantir oferta de antídoto a metanol

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura