Topo

Notícias

Site do Procon-SP cria atalho para receber denúncias de bebidas adulteradas

São Paulo

03/10/2025 10h21

O Procon de São Paulo criou um atalho em seu site para receber denúncias sobre bebidas com suspeitas de adulteração, após casos de intoxicação por metanol. Os consumidores que identificarem casos de bebidas suspeitas em mercados, bares, restaurantes e outros estabelecimentos podem formalizar as queixas no site www.procon.sp.gov.br.

O órgão reforça que é importante guardar os comprovantes da compra do produto para apresentar no registro da denúncia, que pode ser feita de forma anônima.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor-executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti, disse que ainda há poucas denúncias, a maioria envolvendo bares da capital paulista. Segundo ele, ao receber a notificação, o órgão faz uma varredura na documentação do estabelecimento e manda uma equipe de fiscalização ao local. Entre as medidas adotadas, estão a interdição cautelar do estabelecimento, a segregação de bebidas suspeitas e multas que podem chegar a R$ 14 milhões. "O consumidor deve sempre desconfiar de preços muito baixos", orientou o diretor do Procon.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022

PF cumpre nova busca e apreensão contra lobista suspeito de compra de decisões do STJ

Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Italianos voltam às ruas por Gaza e pressionam premiê Meloni a defender palestinos

Premiê francês propõe imposto sobre fortunas para romper impasse orçamentário, oposição quer mais

Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem

OIC: exportação mundial de café em agosto cai 3,73%, a 11,35 milhões de sacas

Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

EUA adia publicação de dados sobre emprego devido à paralisação orçamentária