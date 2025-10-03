Seu cabelo não 'enjoa' do xampu: quem muda é você (ou melhor, os fios)

Você já deve ter ouvido o conselho: "troque de xampu de tempos em tempos, porque o cabelo se acostuma e o produto deixa de fazer efeito". Parece lógico. Afinal, quem nunca teve a sensação de que o cosmético deixou de funcionar do nada? Mas a verdade é que não existe essa de fios adaptados. O que muda, na realidade, são as necessidades do seu cabelo.

O mito do xampu que perde a força

O produto não fica mais fraco com o uso. A química é a mesma da primeira à última lavada. O que acontece é que os fios vivem em constante transformação. Alterações hormonais, envelhecimento, clima, poluição, química ou até uma simples mudança de rotina podem alterar o que eles pedem em determinado momento.

No começo, seu cabelo pode ficar deslumbrante porque recebeu exatamente os ativos de que precisava. Mas, à medida que eles já cumpriram seu papel, o brilho e a maciez podem dar lugar àquela sensação de "não tá mais funcionando". Na prática, é só o cabelo sinalizando: preciso de outro nutriente agora.

Como decifrar os sinais da sua cabeleira

Fios ressecados e sem brilho clamam por hidratação. Se o problema é frizz, rigidez ou porosidade, a ordem é nutrição. Já quando estão quebradiços, frágeis e cheios de pontas duplas, pedem reparação.

Outro detalhe é o acúmulo de produtos. Restinhos de condicionador, máscaras e até mesmo do próprio xampu podem se acumular na superfície, formando uma barreira que dificulta a penetração dos ativos. Nesse caso, entra em cena o antirresíduos, usado ocasionalmente, para "zerar o jogo".

Vale a pena trocar sempre?

Se o xampu está dando bons resultados e seu cabelo está saudável, não há motivo para pular de uma fórmula para outra. Mudar sem necessidade pode até atrapalhar, já que o couro cabeludo precisa se adaptar ao novo produto. A troca frequente aumenta o risco de alterar o pH, provocar ressecamento e até causar hipersensibilidade.

Escolhendo o xampu certo

Tudo começa conhecendo o seu cabelo: normal, seco ou oleoso. Some a isso possíveis químicas ou problemas como dermatite seborreica. Fórmulas com pH ácido (entre 5 e 6,5) são as mais indicadas para manter o equilíbrio dos fios, enquanto altas doses de lauril sulfato de sódio (um detergente potente) e cloreto de sódio (sal comum) podem remover a proteção natural, ressecando e provocando frizz ou quebra.

O ritual da lavagem perfeita

Para início de conversa, o ideal é lavar os cabelos com água morna ou fria. E nada de exageros. Uma quantidade pequena de xampu já é suficiente: o tamanho de uma moeda de um real para cabelos curtos, o dobro para longos. Massageie o couro cabeludo com a ponta dos dedos em movimentos suaves, sem unhas. Uma aplicação basta.

O condicionador não precisa ser da mesma linha do xampu, mas deve respeitar uma regra de ouro: nunca tocar a raiz. Isso evita oleosidade, caspa, coceira e o entupimento dos poros. Ele é feito apenas para o comprimento e as pontas. E não se engane: máscaras e cremes não substituem a função do condicionador.

Na hora de secar, dê preferência ao ar livre. Se não der, o secador deve ser usado em temperatura morna. Evite também o calor extremo de chapinhas e modeladores, que podem acelerar o desgaste dos fios.

*Com informações de reportagem publicada em 17/10/2018