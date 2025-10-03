Topo

Notícias

Seu cabelo não 'enjoa' do xampu: quem muda é você (ou melhor, os fios)

Fios de cabelo vivem em constante transformação - iStock
Fios de cabelo vivem em constante transformação Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

03/10/2025 12h19

Você já deve ter ouvido o conselho: "troque de xampu de tempos em tempos, porque o cabelo se acostuma e o produto deixa de fazer efeito". Parece lógico. Afinal, quem nunca teve a sensação de que o cosmético deixou de funcionar do nada? Mas a verdade é que não existe essa de fios adaptados. O que muda, na realidade, são as necessidades do seu cabelo.

O mito do xampu que perde a força

O produto não fica mais fraco com o uso. A química é a mesma da primeira à última lavada. O que acontece é que os fios vivem em constante transformação. Alterações hormonais, envelhecimento, clima, poluição, química ou até uma simples mudança de rotina podem alterar o que eles pedem em determinado momento.

Relacionadas

Whey virou sobremesa? Como turbinar o seu shake sem perder a mão

Oncologista lista sintomas comuns de câncer que você deveria conhecer

Não gosta de comida saudável? Boa notícia: é possível treinar o seu paladar

No começo, seu cabelo pode ficar deslumbrante porque recebeu exatamente os ativos de que precisava. Mas, à medida que eles já cumpriram seu papel, o brilho e a maciez podem dar lugar àquela sensação de "não tá mais funcionando". Na prática, é só o cabelo sinalizando: preciso de outro nutriente agora.

Como decifrar os sinais da sua cabeleira

Fios ressecados e sem brilho clamam por hidratação. Se o problema é frizz, rigidez ou porosidade, a ordem é nutrição. Já quando estão quebradiços, frágeis e cheios de pontas duplas, pedem reparação.

Outro detalhe é o acúmulo de produtos. Restinhos de condicionador, máscaras e até mesmo do próprio xampu podem se acumular na superfície, formando uma barreira que dificulta a penetração dos ativos. Nesse caso, entra em cena o antirresíduos, usado ocasionalmente, para "zerar o jogo".

Vale a pena trocar sempre?

Se o xampu está dando bons resultados e seu cabelo está saudável, não há motivo para pular de uma fórmula para outra. Mudar sem necessidade pode até atrapalhar, já que o couro cabeludo precisa se adaptar ao novo produto. A troca frequente aumenta o risco de alterar o pH, provocar ressecamento e até causar hipersensibilidade.

Escolhendo o xampu certo

Tudo começa conhecendo o seu cabelo: normal, seco ou oleoso. Some a isso possíveis químicas ou problemas como dermatite seborreica. Fórmulas com pH ácido (entre 5 e 6,5) são as mais indicadas para manter o equilíbrio dos fios, enquanto altas doses de lauril sulfato de sódio (um detergente potente) e cloreto de sódio (sal comum) podem remover a proteção natural, ressecando e provocando frizz ou quebra.

O ritual da lavagem perfeita

Para início de conversa, o ideal é lavar os cabelos com água morna ou fria. E nada de exageros. Uma quantidade pequena de xampu já é suficiente: o tamanho de uma moeda de um real para cabelos curtos, o dobro para longos. Massageie o couro cabeludo com a ponta dos dedos em movimentos suaves, sem unhas. Uma aplicação basta.

O condicionador não precisa ser da mesma linha do xampu, mas deve respeitar uma regra de ouro: nunca tocar a raiz. Isso evita oleosidade, caspa, coceira e o entupimento dos poros. Ele é feito apenas para o comprimento e as pontas. E não se engane: máscaras e cremes não substituem a função do condicionador.

Na hora de secar, dê preferência ao ar livre. Se não der, o secador deve ser usado em temperatura morna. Evite também o calor extremo de chapinhas e modeladores, que podem acelerar o desgaste dos fios.

*Com informações de reportagem publicada em 17/10/2018

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura

Missão da ONU no Líbano afirma que Israel lançou granadas perto de capacetes azuis

Gisèle Pelicot enfrenta novamente um dos seus supostos estupradores na França

Em livro lançado na França, Dedê Fatumma compartilha experiência de resistência como lésbica negra

Dino diz esperar que Congresso não mude tamanho de penas dos condenados por tentar golpe

Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal na USP

Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça