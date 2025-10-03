'Eduardo Bolsonaro manchou imagem para eleições de 2026', diz professor

O isolamento político e a imagem desgastada de Eduardo Bolsonaro (PL) dificultam sua viabilidade como candidato em 2026, avalia Marco Teixeira, cientista político, no UOL News, do Canal UOL. Para o especialista, Eduardo está com a imagem "queimada".

Após a mudança para os Estados Unidos e tentativas de articulação internacional, o deputado enfrenta descrédito até dentro do PL. A possibilidade de migrar para outro partido ou liderar um grupo relevante é vista como improvável por analistas e colegas.

Olhando o contexto do próprio Partido Liberal, que ele leve 30 parlamentares com ele. Até porque a imagem dele, do ponto de vista de credibilidade, ela está tão manchada que o parlamentar faz cálculo. E o cálculo é, 'será que eu vou me reeleger?' Será que eu consigo votos para continuar na política?'. Ao que tudo indica, ser fotografado ao lado do Eduardo Bolsonaro, neste momento, não deve lá agregar tanta coisa.

Marco Teixeira, cientista político

O problema é acreditar nele [Eduardo] mesmo baseado em quê? Na minha avaliação, e a gente mexe com dados, mexe com evidências, essas coisas todas, não tem amparo na realidade, Fabíola. E eu tenho muitas dúvidas mesmo se ele consegue se manter como candidato a alguma coisa para a eleição de 2026.

Marco Teixeira

