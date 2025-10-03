Senado dos EUA votará planos para encerrar paralisação sem expectativa de aprovação

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos votará novamente nesta sexta-feira os planos democratas e republicanos para encerrar a paralisação do governo, que está entrando em seu terceiro dia, embora não haja sinais de que qualquer um deles será aprovado.

Os parlamentares não parecem ter feito nenhum progresso em direção a um acordo que lhes permita retomar o financiamento do governo, e os democratas e republicanos passaram os últimos dias culpando uns aos outros pelo fracasso em manter o financiamento do governo além de 1º de outubro, o início do ano fiscal.

Os democratas afirmam que qualquer pacote de financiamento também deve expandir os subsídios de saúde da era da pandemia, que irão expirar no final de dezembro, enquanto os republicanos afirmam que essa questão deve ser tratada separadamente.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, congelou bilhões de dólares destinados aos Estados de tendência democrata e ameaçou demitir mais funcionários federais, além dos 300.000 que ele terá forçado a sair até o final do ano. Seu chefe de orçamento, Russ Vought, pediu às agências federais que elaborassem planos para demitir aqueles cujo trabalho não esteja alinhado com as prioridades do governo.

A paralisação, a 15ª desde 1981, suspendeu a pesquisa científica, os relatórios de dados econômicos, a regulamentação financeira e uma ampla gama de outras atividades. O pagamento foi suspenso para cerca de 2 milhões de funcionários federais, embora as tropas, os agentes de segurança dos aeroportos e outros considerados "essenciais" ainda devam se apresentar ao trabalho.

Uma paralisação prolongada poderia interromper as viagens aéreas, a ajuda alimentar para milhões de norte-americanos e forçar o fechamento de tribunais federais. Os funcionários federais perderiam seu primeiro pagamento em meados de outubro se o impasse não for resolvido até lá.

A paralisação mais longa durou 35 dias em 2018-2019, durante o primeiro mandato de Trump.

O Senado já rejeitou três vezes um plano republicano, que financiaria o governo até 21 de novembro, e uma alternativa democrata que também reforçaria os subsídios de saúde que estão expirando. A casa votará ambos os planos novamente nesta sexta-feira.

Os republicanos controlam as duas casas do Congresso, mas precisam de pelo menos sete votos dos democratas para avançar com a legislação de gastos no Senado.

Um grupo de senadores de ambos os partidos afirma estar explorando um acordo. Mas alguns democratas dizem que não confiam que os republicanos honrarão qualquer acordo que primeiro reabra o governo e depois lide com os subsídios de saúde, que foram aprovados como parte de um pacote de ajuda democrata para a Covid de 2021 e agora ajudam 24 milhões de norte-americanos a pagar pela cobertura.

(Reportagem de Andy Sullivan)