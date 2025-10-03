Topo

Seara torna-se marca de frango com maior presença em lares brasileiros

03/10/2025 09h40

São Paulo, 3 - A Seara, da JBS, tornou-se a marca de frangos com maior presença nos lares brasileiros em 2025, de acordo com uma pesquisa anual da Worldpanel by Numerator, para o período dos últimos 12 meses encerrados em março de 2025.O estudo mostra que a Seara alcançou a marca de 60,40% de penetração nas residências do País, superando o desempenho dos concorrentes, informou a companhia em comunicado. A marca reconheceu que, embora a proteína esteja presente em 99% dos lares, o consumidor busca constantemente por variedade, conveniência e sabor. Essa visão foi o motor de uma série de lançamentos estratégicos nos últimos anos. Um dos movimentos de maior impacto foi o lançamento do Frango de Padaria, em 2021. A inovação se provou um fenômeno: registrou aumento de 290% em volume em 2022, 110% em 2023 e 60% em 2024, tornando-se a maior inovação da categoria nos últimos anos. "A liderança na categoria de frangos é a materialização de um trabalho constante, que coloca o consumidor no centro das nossas decisões", afirmou na nota o CEO da Seara, a João Campos.O bom desempenho da Seara se estende para além da gôndola e se reflete nos resultados financeiros da JBS. A companhia encerrou o segundo trimestre de 2025 com receita líquida de US$ 20,9 bilhões, um crescimento de 8,9% sobre o mesmo período do ano anterior. A Seara foi um dos principais vetores desse avanço, registrando margem de 18,1%, a mais alta no segmento.

