Sean "Diddy" Combs é sentenciado a mais de 4 anos de prisão por prostituição

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs foi sentenciado nesta sexta-feira a mais de quatro anos de prisão devido à sua condenação em 2 de julho por acusações relacionadas à prostituição.

Combs, de 55 anos, foi condenado em duas acusações por arranjar acompanhantes masculinos pagos para atravessar fronteiras estaduais e participar de performances sexuais movidas a drogas -- às vezes chamadas de "Freak Offs" -- com as namoradas do magnata do hip-hop enquanto ele gravava vídeos e se masturbava.

O júri o absolveu das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. Essas acusações se baseavam no argumento dos promotores de que Combs usava violência e ameaças para coagir suas namoradas a participar dos encontros.

Combs se declarou inocente e espera-se que recorra de sua condenação.

Combs, o fundador da Bad Boy Records, é considerado o responsável por elevar a estatura do hip-hop na cultura norte-americana.

O empresário nascido em Nova York é um dos homens mais proeminentes do setor de entretenimento que enfrentou um julgamento por acusações de crimes sexuais.

A sentença foi imposta pelo juiz distrital Arun Subramanian em uma audiência no tribunal federal de Manhattan.

Os promotores pressionavam para que Combs passasse de 11 a 14 anos na prisão, enquanto os advogados de defesa pediam para que ele fosse libertado rapidamente.

Combs está detido em uma cadeia do Brooklyn desde sua prisão em 16 de setembro de 2024.

JULGAMENTO CENTRADO EM "ABERRAÇÕES"

Ao longo de um julgamento de dois meses, os promotores do gabinete da Procuradoria Federal em Manhattan argumentaram que Combs coagiu duas de suas ex-namoradas -- a cantora de rhythm and blues Casandra Ventura e uma mulher conhecida no tribunal pelo pseudônimo Jane -- a participar das performances por meio de violência e ameaças de não dar apoio financeiro.

Os jurados viram imagens de câmaras de segurança mostrando Combs chutando e arrastando Ventura em um corredor de hotel em 2016, um incidente que ela testemunhou ter ocorrido após um Freak Off. Jane testemunhou que, no ano passado, Combs a atacou e lhe disse para fazer sexo oral em um acompanhante depois que ela disse que não queria.

Os advogados de Combs reconheceram que ele havia abusado fisicamente de suas namoradas, mas argumentaram que elas participaram voluntariamente das performances sexuais. Tanto Ventura quanto Jane testemunharam que, às vezes, participavam de forma consensual porque amavam Combs e queriam agradá-lo.

COMBS MINISTROU CURSO NA PRISÃO

Os advogados de defesa haviam insistido em uma sentença de 14 meses.

Ao pedir clemência, os advogados de Combs disseram que ele ajudou seus pares presos no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn ministrando um curso de seis semanas sobre gestão de negócios e desenvolvimento pessoal chamado "Free Game with Diddy". Como parte da aula, os detentos tinham que escrever uma redação sobre "lições aprendidas com a jornada de Sean 'Diddy' Combs", segundo os registros do tribunal.

Eles também argumentaram que a absolvição de Combs das acusações de tráfico sexual e extorsão significava que as provas de seu abuso não deveriam desempenhar nenhum papel na sentença.

Os promotores argumentaram que as diretrizes federais exigem sentenças mais altas quando os crimes envolvem ameaças ou lesões corporais. Eles disseram que outras pessoas condenadas por delitos relacionados à prostituição que envolvem violência enfrentam regularmente penalidades significativas.