Topo

Notícias

Savinho renova com Manchester City até 2031

03/10/2025 18h13

O atacante brasileiro Savinho renovou seu contrato com o Manchester City até 2031, com opção de ampliação por mais 12 meses, informou o clube inglês nesta sexta-feira (3).

O jogador de 21 anos despertou o interesse do Tottenham na última janela de transferências, mas o City recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual).

Vindo do Girona na temporada passada, Savinho marcou três gols e deu 13 assistências em 48 partidas em seu primeiro ano com os 'Citizens'.

Na atual temporada, marcou um gol em jogo da Copa da Liga Inglesa.

"Estou muito orgulhoso de assinar este novo contrato com o City. É muito especial saber que Pep [Guardiola, treinador] e o clube têm tanta confiança em mim", declarou o jogador no anúncio da renovação.

"Acho que tenho muito a melhorar. Ainda sou jovem e estou ansioso para continuar aprendendo. Sei que trabalhar com Pep e sua comissão técnica me ajudará a me desenvolver como jogador", observou.

Savinho foi um dos destaques da excelente temporada 2023/2024 do Girona, clube do Grupo City. Ele foi fundamental na classificação da equipe para a Liga dos Campeões.

Pela Seleção Brasileira, fez 13 jogos e esteve no elenco que disputou a Copa América no ano passado.

kca/dr/ag/cb/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump diz que acredita que Hamas está pronto para 'uma paz duradoura'

Cerveja tem metanol? Entenda quais os riscos de contaminação nas bebidas

Trump diz a Israel que pare 'imediatamente' bombardeios sobre Gaza

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

Savinho renova com Manchester City até 2031

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

Sean "Diddy" Combs é sentenciado a mais de 4 anos de prisão por prostituição

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: risco à minha integridade

5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção

Ataque a sinagoga: Pai de suspeito condena ?ato hediondo? do filho

Hospital atualiza quadro de saúde do Rapper Hungria e suspeita de intoxicação por metanol