Topo

Notícias

São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina

03/10/2025 23h39

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 4, 2025

Notícias relacionadas:

Esta vitória deixou as Soberanas na primeira colocação do Grupo C com o total de três pontos, ao lado do Colo-Colo (Chile), que superou o Olímpia (Paraguai) também por 2 a 0.

A vitória do São Paulo começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, quando, aproveitando momento de desatenção da defesa adversária, a lateral Bruna Calderan lançou para Millene, que, com muita liberdade, bateu colocado para superar a goleira Solana Pereyra.

Aos 12 minutos da etapa final as Soberanas deram números finais ao marcador. A meio-campista Camilinha dominou na entrada da área, se livrou da marcação e acertou uma bomba para superar a goleira da equipe argentina.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Efeito metanol: clientes evitam destilados e comerciantes temem prejuízo

Principais reações à resposta positiva do Hamas ao plano de Trump para Gaza

São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

Jornalista de El Salvador diz que foi deportado dos EUA por reportar prisões de imigrantes

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones