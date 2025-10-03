Santos Brasil: CVM aprovou conversão de registro e ações deixam de ser negociadas na B3

A Santos Brasil Participações informou nesta sexta-feira, 3, que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu a conversão de registro de companhia aberta da companhia da categoria "A" para a categoria "B".

Assim, informa em fato relevante, as ações de emissão da companhia deixam de ser negociadas na B3.

Segundo a empresa, os acionistas remanescentes seguem podendo alienar suas ações para a CMA Terminals Atlantic, em virtude da conclusão da oferta pública para aquisição de ações da companhia.