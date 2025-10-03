Salário mínimo: piso nacional teve reajuste de 7,5% em 2025; veja valor

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento só ter ocorrido em fevereiro, embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, é que os salários são pagos sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor aparece apenas no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa a quantia mínima mensal que um trabalhador pode receber legalmente por sua atividade remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 corresponde a um acréscimo de R$ 106, o que significa um aumento de 7,5%, acima da inflação do período. Apesar disso, o valor final ficou menor do que o previsto devido ao corte de gastos aprovado no final de 2024.

Mudança de regra

Até então, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse cenário, o valor teria chegado a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB registre alta superior, como os 3,2% de referência, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, principalmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de outros benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos expressivos que possam pressionar ainda mais as contas públicas em períodos de contenção orçamentária.