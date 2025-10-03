Saiba pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores formais agora podem contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários com registro em CLT têm acesso a essa linha especial de financiamento criada pelo governo federal. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou em instituições financeiras habilitadas.

O interessado informa o valor desejado, e o sistema apresenta diferentes ofertas — em um formato semelhante a um leilão — permitindo que o trabalhador escolha a proposta mais vantajosa em termos de juros e prazos.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso possibilita juros menores do que os praticados em empréstimos consignados comuns. Após a contratação, o acompanhamento pode ser feito pelo aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, a totalidade da multa rescisória pode ser usada para quitar o débito. A troca de emprego, desde que dentro do regime CLT, não interfere no contrato vigente.

A gestão da iniciativa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que definirá regras e poderá estabelecer limites para as taxas.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. O objetivo principal é reduzir o superendividamento.

Essa alternativa pode ser útil para quitar dívidas com juros altos, como as do cartão de crédito rotativo. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito também pode ajudar a regularizar pendências no cheque especial ou em contratos de CDC. "Em emergências e sem reserva financeira, essa modalidade é preferível a outras disponíveis no mercado", explica.

Por outro lado, não é recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável do INSS. "Nesse caso, o consignado vinculado ao benefício previdenciário é mais interessante, pois oferece taxas mais baixas do que o consignado CLT", orienta a especialista.

Antes de fechar o contrato, é essencial observar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não assuma prestações que comprometam o orçamento. O crédito pode ser viável para financiar um imóvel, mas não compensa se a finalidade for apenas cobrir despesas rotineiras".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para usar o aplicativo, é necessário possuir cadastro no Gov.br. O procedimento é o seguinte:

Entrar no site Gov.br e preencher os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responder a cinco perguntas sobre o histórico profissional; Após a verificação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a carteira digital estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou pelo site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital do documento é criada automaticamente. Segundo a Secretaria de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão com CPF já tem uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal encontrará apenas os dados pessoais de identificação.