Topo

Notícias

Rússia não pensa em proibir que produtores exportem diesel, diz ministério

03/10/2025 13h48

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Energia da Rússia não está considerando atualmente proibir que os produtores exportem diesel, disse nesta sexta-feira.

A Rússia está enfrentando escassez de combustível após uma série de ataques ucranianos às suas refinarias.

No início desta semana, a Rússia impôs uma proibição parcial às exportações de diesel, abrangendo combustível marítimo e outros, para revendedores, enquanto os produtores permanecem isentos.

Também estendeu a proibição de exportação de gasolina, que se aplica a todos os exportadores, até o final do ano.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Energia disse que está tomando todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento estável de combustível, monitorando o mercado diariamente e coordenando de perto com os participantes do setor em meio a condições que mudam rapidamente.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Espanha pode se tornar segundo país do mundo a ter direito ao aborto na Constituição

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa)

Estudo nos EUA sugere proteção de rebanho de vacina contra HPV

Argentina exporta 9% mais produtos agropecuários até agosto e fatura 4% mais

Presidente da escola de samba Mocidade Independente é preso em operação do MP do Rio

Apagão de abril na Espanha e em Portugal foi 'o primeiro' por excesso de tensão na Europa

Luxemburgo tem novo soberano: Guilherme assume como grão-duque após abdicação do pai

EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

EUA anuncia quatro mortos após novo ataque contra suposta lancha do narcotráfico no Caribe

Ex-procurador do INSS tentou comprar carro de R$ 380 mil após ser alvo de operação da PF

Nestlé e outros alertam que atrasos em legislação da UE estão colocando em risco florestas em todo o mundo