Rússia não pensa em proibir que produtores exportem diesel, diz ministério

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Energia da Rússia não está considerando atualmente proibir que os produtores exportem diesel, disse nesta sexta-feira.

A Rússia está enfrentando escassez de combustível após uma série de ataques ucranianos às suas refinarias.

No início desta semana, a Rússia impôs uma proibição parcial às exportações de diesel, abrangendo combustível marítimo e outros, para revendedores, enquanto os produtores permanecem isentos.

Também estendeu a proibição de exportação de gasolina, que se aplica a todos os exportadores, até o final do ano.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Energia disse que está tomando todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento estável de combustível, monitorando o mercado diariamente e coordenando de perto com os participantes do setor em meio a condições que mudam rapidamente.

