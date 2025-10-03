Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022

A Rússia realizou, na noite de quinta-feira, seu maior ataque contra a rede de gás da Ucrânia desde a operação iniciada por Moscou em 2022, informou nesta sexta-feira (3) a empresa estatal de gás.

Cerca de 35 mísseis e 60 drones foram lançados contra instalações de gás no leste e no centro da Ucrânia no "maior ataque massivo contra a infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", indicou a empresa ucraniana Naftogaz em um comunicado.

"Uma parte importante de nossas instalações está danificada. Alguns danos são críticos", lamentou o diretor-geral do grupo, Serguei Koretski, no Facebook, denunciando "o terror deliberado" de Moscou dirigido contra locais civis.

bur-brw-jc/cad/ach/mab/pb/dd/aa

© Agence France-Presse