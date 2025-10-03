Rumble entra em parceria estratégica com a Perplexity, especializada em IA

A Rumble está aproveitando as ferramentas de inteligência artificial (IA) da Perplexity com uma parceria estratégica destinada a melhorar a descoberta de vídeos para usuários e criadores em sua plataforma.

A empresa disse na quinta-feira (2) que a tecnologia da Perplexity ajudará seus usuários a descobrir conteúdo relevante, um benefício tanto para criadores que buscam alcançar seus públicos quanto para espectadores que procuram tópicos e discussões específicas.

Como parte da colaboração, o novo navegador da Perplexity, Comet, será promovido aos usuários da Rumble. A Rumble também está introduzindo um novo pacote de assinatura que combina o Rumble Premium e o Perplexity Pro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.