Topo

Notícias

Rumble entra em parceria estratégica com a Perplexity, especializada em IA

Nova York

03/10/2025 09h09

A Rumble está aproveitando as ferramentas de inteligência artificial (IA) da Perplexity com uma parceria estratégica destinada a melhorar a descoberta de vídeos para usuários e criadores em sua plataforma.

A empresa disse na quinta-feira (2) que a tecnologia da Perplexity ajudará seus usuários a descobrir conteúdo relevante, um benefício tanto para criadores que buscam alcançar seus públicos quanto para espectadores que procuram tópicos e discussões específicas.

Como parte da colaboração, o novo navegador da Perplexity, Comet, será promovido aos usuários da Rumble. A Rumble também está introduzindo um novo pacote de assinatura que combina o Rumble Premium e o Perplexity Pro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Caminhão-tanque explode e pega fogo na Serra das Araras, no Rio; vídeo

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana

Situação de mães e bebês em Gaza "nunca foi tão ruim", diz Unicef

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA