R.Tcheca realiza eleições legislativas com bilionário 'trumpista' como favorito

03/10/2025 17h07

Os tchecos começaram a votar, nesta sexta-feira (3), em uma eleição legislativa de dois dias na qual tudo indica que o partido do autodenominado "trumpista" Andrej Babis sairá vitorioso.

O partido ANO do bilionário Babis, cofundador juntamente com o húngaro Viktor Orban do grupo Patriotas pela Europa no Parlamento Europeu, lidera as pesquisas com mais de 30% dos votos.

Em segundo lugar nas sondagens, a coalizão de centro-direita "Juntos", do primeiro-ministro em fim de mandato Petr Fiala, conta com 20% das intenções de voto.

O possível retorno ao poder do bilionário ex-primeiro-ministro (2017-2021) marcaria uma mudança na política da República Tcheca em relação à Ucrânia.

Até agora, este país da Europa Central, membro da União Europeia e da Otan, tem apoiado Kiev diante da invasão russa. Também acolheu mais de 500 mil refugiados ucranianos, dos quais 300 mil ainda vivem no país, o que representa um recorde proporcional à sua população.

Mas Babis prometeu pôr fim à ajuda à Ucrânia. Muitos eleitores acusam o governo de coalizão de centro-direita do premiê Fiala de ignorar os problemas internos enquanto oferece apoio à Ucrânia.

Se o partido de Babis ficar em primeiro mas não conseguir a maioria, poderá tentar formar coalizão com o partido de extrema direita Liberdade e Democracia Direta (SPD), que, segundo as pesquisas, obteria cerca de 12%.

As urnas ficam abertas nesta sexta-feira até às 20h GMT (17h de Brasília) e serão reabertas no sábado às 6h GMT (3h de Brasília). Os resultados serão divulgados na noite de sábado.

