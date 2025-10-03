Topo

Notícias

Reino Unido: PMI de serviços cai a 50,8 em setembro e fica abaixo da prévia, diz S&P Global

São Paulo

03/10/2025 07h31

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 54,2 em agosto para 50,8 em setembro, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 3 pela S&P Global. O resultado definitivo de setembro veio bem abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,9 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 53,5 para 50,1 no mesmo período, também o menor patamar em cinco meses e igualmente aquém da estimativa inicial, de 51.

Apesar das quedas, os números acima de 50 indicam que a economia britânica segue em expansão.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Em nova ação contra bebidas falsas, PF fiscaliza fábricas de SP, MG e SC

Namorada de professor de educação física encontrado morto dentro de carro em SP é presa

Seara torna-se marca de frango com maior presença em lares brasileiros

Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; veja

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana