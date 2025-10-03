Reino Unido: PMI de serviços cai a 50,8 em setembro e fica abaixo da prévia, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 54,2 em agosto para 50,8 em setembro, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 3 pela S&P Global. O resultado definitivo de setembro veio bem abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,9 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 53,5 para 50,1 no mesmo período, também o menor patamar em cinco meses e igualmente aquém da estimativa inicial, de 51.

Apesar das quedas, os números acima de 50 indicam que a economia britânica segue em expansão.