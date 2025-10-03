Maierovitch: 'PL do centrão para reduzir pena de Bolsonaro é pornográfico'

A tentativa do centrão de reduzir a pena de Jair Bolsonaro é "pornográfica" e imoral, afirma Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. O projeto articulado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP) prevê mudanças que podem facilitar a progressão de regime e beneficiar condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro.

A primeira coisa a se colocar pelo aspecto ético-moral é que essa proposta é pornográfica. Não tem outro termo para se definir isso. Se quer criar algo para pessoa certa e determinada, algo injusto, algo imoral. Eu diria até que beira a amoralidade.

Wálter Maierovitch

Vamos agora ao aspecto legal. Existem dois tipos penais cuja objetividade legal, objetividade jurídica, são diferentes. Uma coisa é atentar o Estado Democrático de Direito, com pena de quatro a oito anos. O Bolsonaro atentou o tempo inteiro contra o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa diferente é o Golpe de Estado. O objetivo é derrubar quem conquistou o poder, de forma ilegítima. Veja como as coisas são diferentes. Como misturar água com óleo. Não dá. Por isso, essa tentativa é uma tentativa que se está fazendo a uma pessoa certa e determinada, a um golpista. Daí a sua imoralidade, porque a regra republicana é que todos são iguais. E se o legislador criou objetivos diferentes para tutelar, para proteger, não dá para misturar água com óleo. Então isso é coisa de peleguismo.

Wálter Maierovitch

Maierovitch reforça que a medida é direcionada a beneficiar Bolsonaro, desrespeitando princípios de igualdade e enfraquecendo a proteção do Estado democrático.

O que estamos assistindo é uma tentativa pornográfica, contra a ética, uma coisa de um caradurismo deslavado para proteger a pessoa certa, e aqueles usados como massa de manobra, que foram conscientes com relação a isso, estão sendo usados de novo para se falar de penas altas. Então, ao invés de se atacar o problema daqueles que têm penas altas... Não, se quer misturar tudo. Isso é de uma pornografia absoluta. Estão reduzindo o prazo pro Bolsonaro sair logo do fechado e entrar no semiaberto.

Wálter Maierovitch

O jurista detalha como as alterações podem acelerar a passagem de Bolsonaro para regimes menos restritivos, incluindo até prisão domiciliar.

Porque o que nós temos? Pena superior a 8 anos, regime fechado. Pena de mais de quatro anos e até oito anos o regime é semiaberto e depois aberto. Então, veja o que você está tentando. Você está tentando colocar ele logo no semiaberto. O Bolsonaro, eles querem colocar já ele direto no sistema aberto.

