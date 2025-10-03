Topo

Presidente da Mocidade é preso em operação contra jogo do bicho no Rio

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

03/10/2025 12h08

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso na manhã de hoje em uma operação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra a chamada "nova cúpula do jogo do bicho".

O que aconteceu

Outro alvo de mandado de prisão é o bicheiro Rogério Andrade, que já está preso há cerca de um ano. Os dois foram denunciados pelo MP-RJ por constituição de organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar.

Justiça determinou que Flávio seja preso em regime federal de segurança máxima. Já Rogério deverá permanecer no sistema penitenciário federal. Hoje, ele está no Presídio Federal de Campo Grande (MS). A decisão atendeu a um pedido do MP.

Quadra da Imperatriz é alvo de buscas

Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Conforme o órgão, os mandados são contra Vinicius Drumond, investigado por supostamente ser aliado dos denunciados e membro da cúpula do jogo do bicho.

Sede da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, na zona norte do Rio, está entre os endereços alvo. Vinicius é ligado à escola, apesar de não integrar mais sua agremiação. Buscas também são feitas em um haras em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana.

Como os denunciavam atuavam

Rogério de Andrade e seu braço direito, Flávio Santos, "comandam a principal organização responsável pela exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro", afirma a investigação. Conforme a denúncia, "ambos atuam na gestão dos pontos de jogo e em disputas violentas com grupos rivais".

Uma dessas disputas levou ao assassinato de Fernando Iggnácio. Rogério foi preso em outubro do ano passado após ser denunciado como mandante do crime.

Alvos da operação de hoje também são acusados de "corrupção sistemática de forças policiais". A denúncia afirma que eles pagam propinas a "diversas unidades das polícias Civil e Militar".

O UOL não localizou as defesas dos citados nesta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

