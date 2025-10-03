Topo

Presidente do Fed de NY diz que bancos centrais devem se preparar para inesperado

03/10/2025 07h55

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que mudanças imprevisíveis são inevitáveis e que os bancos centrais precisam estar cientes disso e ter estratégias para operar nesses ambientes.

Os comentários de Williams, que foram feitos em discurso preparado para um evento em Amsterdã, não abordaram as perspectivas da política monetária dos Estados Unidos. Williams atua como vice-presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto, que estabelece as taxas de juros dos EUA. O colegiado reduziu os juros norte-americanos no mês passado, com as autoridades tentando compensar os riscos crescentes para o mercado de trabalho do país.

"Mudanças imprevisíveis e incertezas certamente continuarão conosco no futuro próximo", disse Williams, destacando questões como "os efeitos das contínuas mudanças demográficas globais, inteligência artificial e inovações potencialmente transformadoras em nossos sistemas financeiros".

Williams disse que lidar com a incerteza significa que os bancos centrais precisam de princípios e estratégias robustos que possam lidar com uma série de contingências, observando que ainda haverá novas situações a serem enfrentadas. Williams também disse que estratégias anteriormente não convencionais, como a compra de títulos, não são mais novidade e são uma parte normal do conjunto de ferramentas.

Ele disse que a ancoragem das expectativas de inflação é fundamental e não pode ser considerada como algo assegurado.

