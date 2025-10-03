Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

Por Heejin Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte deve considerar a possibilidade de retomar as reuniões de famílias separadas durante a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, como parte das medidas de cooperação humanitária entre os vizinhos, disse o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, nesta sexta-feira.

Em uma reunião que antecedeu o feriado nacional de ação de graças de Chuseok, Lee disse aos sul-coreanos que têm famílias no Norte que ele esperava um abrandamento da hostilidade e a retomada da cooperação.

É uma responsabilidade política das duas Coreias permitir que as famílias separadas se comuniquem entre si e troquem cartas a partir de uma perspectiva humanitária, disse Lee às famílias durante sua visita a uma ilha na fronteira com a Coreia do Norte.

Cerca de 36.000 sul-coreanos separados de suas famílias no Norte solicitaram ao governo as reuniões, de acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

As últimas reuniões de família entre as duas Coreias foram realizadas em agosto de 2018, mas foram interrompidas em meio ao esfriamento das relações entre as Coreias desde então.

Em fevereiro, a Coreia do Norte foi vista desmontando uma instalação usada para as reuniões familiares, um sinal de seus laços tensos com o Sul.