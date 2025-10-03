Polícia divulga laudo de amostras de bebidas ingeridas pelo cantor Hungria

Topo

Brasília, 03

03/10/2025 19h51

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou nesta sexta-feira, 3, que não foi detectada a presença de metanol nas amostras de bebidas recolhidas em Brasília e ingeridas pelo cantor Hungria.

A perícia analisou amostras apreendidas em uma distribuidora em Vicente Pires e em uma rede de mercados da capital.

"De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)", diz a nota da Polícia Civil.

Até o momento, o Ministério da Saúde recebeu notificação de 113 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Além de São Paulo, que concentra a maior parte dos casos, há ocorrências em Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Bahia e Mato Grosso do Sul.

A corporação afirmou ainda que outros exames serão realizados para verificar falsificação de rótulos, selos e do próprio líquido.

"Até o momento, não há qualquer confirmação de casos de intoxicação, no Distrito Federal, decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas contendo metanol. As investigações prosseguem até a completa elucidação dos fatos", afirma a polícia.

O rapper Hungria deu entrada no hospital DF Star na última quinta-feira, 2, após apresentar sintomas característicos de intoxicação por etanol, como visão turva e acidose metabólica (concentração de acidez no sangue).

O cantor teria ingerido vodca comprada na distribuidora em Vicente Pires, na quarta-feira. Antes disso, no domingo, o rapper também consumiu bebida durante show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, que foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O Boteco da Villa afirma, em nota, que medida é precipitada e não há provas de contaminação por metanol nas bebidas vendidas no estabelecimento.

Ainda não há resultado sobre o exame laboratorial para comprovar intoxicação do cantor por metanol. De acordo com a equipe médica que acompanha o quadro do cantor, Hungria não corre risco de perder a visão e seu quadro é estável.

