Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Comerciantes podem expor suas opiniões políticas, mas devem respeitar limites para não estimular ódio ou discriminação, afirma o jurista Walter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

O caso do açougue em Goiânia, que proibiu petistas em cartaz e redes sociais, levou a Justiça a ordenar a retirada do material, destacando que a liberdade de expressão não pode ferir direitos fundamentais.

[O açougue] Pode sim manifestar a sua posição política, mas com respeito. A liberdade de expressão não é liberdade para difusão de ódio, não é liberdade para ofender a honra das pessoas. Por isso, a decisão da justiça, uma justiça que deve ser sempre provocada e não atuar de ofício, essa decisão da justiça é corretíssima.

Walter Maierovitch

Maierovitch responde que a Justiça seguirá sendo acionada enquanto a polarização persistir, reforçando o papel do Judiciário em enquadrar excessos e proteger direitos constitucionais.

Enquanto não houver uma mudança cultural e a temperatura não baixar, a Justiça vai ser sempre acionada. Ela tem um poder dever, inclusive constitucional, de interpretação. E ela exercita esse poder dever. Tudo pode ser judicializado, mas tem o aspecto positivo da justiça chamar, enquadrar constitucionalmente e fazer baixar essa temperatura e, evidentemente, punir os excessos.

Walter Maierovitch

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: