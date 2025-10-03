Topo

Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 11h55

Comerciantes podem expor suas opiniões políticas, mas devem respeitar limites para não estimular ódio ou discriminação, afirma o jurista Walter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

O caso do açougue em Goiânia, que proibiu petistas em cartaz e redes sociais, levou a Justiça a ordenar a retirada do material, destacando que a liberdade de expressão não pode ferir direitos fundamentais.

[O açougue] Pode sim manifestar a sua posição política, mas com respeito. A liberdade de expressão não é liberdade para difusão de ódio, não é liberdade para ofender a honra das pessoas. Por isso, a decisão da justiça, uma justiça que deve ser sempre provocada e não atuar de ofício, essa decisão da justiça é corretíssima.
Walter Maierovitch

Maierovitch responde que a Justiça seguirá sendo acionada enquanto a polarização persistir, reforçando o papel do Judiciário em enquadrar excessos e proteger direitos constitucionais.

Enquanto não houver uma mudança cultural e a temperatura não baixar, a Justiça vai ser sempre acionada. Ela tem um poder dever, inclusive constitucional, de interpretação. E ela exercita esse poder dever. Tudo pode ser judicializado, mas tem o aspecto positivo da justiça chamar, enquadrar constitucionalmente e fazer baixar essa temperatura e, evidentemente, punir os excessos.
Walter Maierovitch

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa:

