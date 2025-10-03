Pode beber no happy hour desta sexta? O que recomendam as autoridades

Não consumir bebidas alcoólicas destiladas — sobretudo as incolores — e evitar produtos sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal. Estas são as recomendações do Ministério da Saúde em meio aos casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas adulteradas.

O que aconteceu

Ministro Alexandre Padilha desestimulou o consumo de destilados. "Na condição de ministro e como médico a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele. Não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas", recomendou Padilha ontem.

Não custa absolutamente nada, nesse período, até o esclarecimento da situação, até a identificação de quem comete esses crimes, as pessoas reforçarem os cuidados para a ingestão de bebidas, sobretudo de destilados. Alexandre Padilha, em entrevista ao UOL News

Padilha ressaltou que bebidas de origem duvidosa elevam o risco de intoxicação. Em entrevista ao UOL News na quarta-feira (1), ele disse que comerciantes e consumidores devem buscar confirmação da procedência dos produtos. O ministro também disse que só se deve consumir em caso de "absoluta certeza" da procedência.

A pasta comandada por Padilha também recomenda oficialmente a atenção à embalagem. Em nota, o Ministério da Saúde orienta os consumidores a "evitar o consumo e compra de bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal".

Desconfie de preços muitos baixos

Consumidores devem desconfiar de preços muito baixos e observar o estado da embalagem. Segundo Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), garrafas reutilizadas e rótulos irregulares estão entre os principais sinais de adulteração.

Indicamos aos donos de bar e restaurante a comprar de fornecedores realmente confiáveis, homologados pelas grandes indústrias, desconfiar de preços de promoções absurdas que não condizem com o mercado e verificar o rótulo. Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Não há como identificar o metanol durante o consumo das bebidas. Não existe nenhum teste caseiro confiável e a substância também não altera o gosto, já que é muito parecida com o etanol, que é usado na fabricação. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.

O metanol não tem um cheiro desagradável, nem tampouco um sabor ruim. Ele se mistura bem à bebida, ou seja, quando há presença desse contaminante, ele passa despercebido por quem está ingerindo. Isso torna a intoxicação pelo metanol um feito bem traiçoeiro. Álvaro Pulchinelli Junior, médico toxicologista, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

"As pessoas precisam estar informadas". Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP, diz que é essencial que os órgãos de controle mantenham a sociedade informada sobre os casos de intoxicação e sobre apreensões de bebidas irregulares, para evitar novas vítimas.

Por que o risco do metanol é maior nos destilados?

A adulteração com metanol ocorre quase sempre em destilados ilegais ou falsificados. Isso porque a destilação incorreta ou fraudulenta pode concentrar metanol em níveis letais, sem alteração de cor ou sabor perceptível.

Fermentados, como a cerveja, não passam pelo processo de fracionamento. Neles, o risco de metanol é praticamente inexistente, salvo em casos raros de produção clandestina com aditivos ilegais.

O metanol é altamente tóxico. Segundo o CDCs dos EUA (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), 10 ml podem causar cegueira e 30 ml podem ser fatais. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde também documentam surtos em países como Índia, Irã e Indonésia, sempre ligados a destilados clandestinos.

Quais os sintomas?

Principais sintomas começam entre seis e 12 horas após a ingestão. Nem todos os intoxicados passam mal imediatamente. disse Pereira ao UOL.

Sintomas começam com desconforto abdominal. A dor é seguida por confusão, sonolência, insuficiência respiratória e dor de cabeça. Em alguns casos, há hemorragia craniana.

Corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico no organismo. A substância é altamente tóxica, pois provoca acidez no sangue e prejudica o funcionamento das células.

Efeitos da intoxicação dependem de fatores como peso e capacidade metabólica. Quem tem menos peso tende a metabolizar mais rápido e sentir os sintomas mais graves antes.

Não há quantidade definida que faça mais ou menos mal. Segundo a pesquisadora, qualquer quantidade é nociva e capaz de desencadear sintomas graves.

Existem diferenças de intoxicação para ressaca comum. No caso da ressaca, há dor de cabeça e náusea. Na intoxicação, o paciente sente uma dor aguda abdominal, além da visão borrada.

Em caso de suspeita, busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).