PMI de serviços dos EUA cai a 54,2 em setembro, diz S&P; PMI composto recua a 53,9

São Paulo

03/10/2025 11h11

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 54,5 em agosto para 54,2 em setembro, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 3. O resultado definitivo de setembro, porém, ficou acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,9 em ambos os casos.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 54,6 para 53,9 no mesmo período, também superando o cálculo inicial, de 53,6.

Apesar das quedas, os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.

