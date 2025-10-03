PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM recua a 50 em setembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu para 50 em setembro, ante 52 em agosto, segundo pesquisa divulgada pelo ISM nesta sexta-feira, 3.

O resultado de setembro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do índice em 52.

A leitura em 50 indica que o setor de serviços dos EUA ficou estagnado no mês passado.