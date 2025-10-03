Topo

Notícias

PMI de serviços da zona do euro avança a 51,3 em setembro, mas fica abaixo da prévia

São Paulo

03/10/2025 07h29

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 50,5 em agosto para 51,3 em setembro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de setembro, porém, ficou ligeiramente abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,4 em ambos os casos.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 51 para 51,2 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 16 meses e confirmando a estimativa inicial.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Aeroporto de Munique retoma voos após suspensão temporária por drones

Israel intercepta último barco da flotilha com ajuda a Gaza, dizem organizadores

[Arquivo DW] Como foi a reunificação da Alemanha

Alemanha abre investigação após sobrevoos de drones em Munique

35 anos após Reunificação alemã, desigualdade persiste no Leste

Israel anuncia as primeiras deportações de ativistas da flotilha para Gaza

Economistas e setor produtivo veem avanços com PL da isenção de IR

Drones provocam cancelamento de voos no aeroporto de Munique

Rio começa fiscalização para evitar casos de intoxicação por metanol

Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi 'interceptado' por Israel

Sarah Mullally é a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana