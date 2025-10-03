Topo

Trump diz que Hamas está pronto para paz e pede que Israel pare bombardeios

Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca - Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 18h49Atualizada em 03/10/2025 19h06

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que o Hamas está pronto para a paz, após o grupo extremista responder ao plano apresentado pelo republicano.

O que aconteceu

Trump também pediu que Israel interrompa o bombardeio em Gaza. "Com base na Declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez!", escreveu, na Truth Social.

O presidente dos EUA disse ainda que os detalhes para um possível acordo já estão sendo discutidos. "Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito almejada no Oriente Médio". Antes, ele já havia reproduzido a resposta do Hamas.

Hamas concorda com libertação de reféns

O Hamas divulgou uma carta hoje em que cita Trump e diz aceitar acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, incluindo os corpos dos reféns mortos. O grupo extremista deu uma resposta ao plano de paz do norte-americano e impôs outras condições.

Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais. "O movimento anuncia seu acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas", diz trecho da carta.

Hamas pede que Faixa de Gaza seja administrada por palestinos. "O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico".

Grupo extremista quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade".

