Plano de Trump é 'impreciso' e são necessárias negociações (alto responsável do Hamas)

O plano de Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza é "impreciso" e requer negociações em vários pontos-chave, declarou à AFP um alto responsável do Hamas na noite desta sexta-feira (3).

"A proposta americana é imprecisa, ambígua e carece de clareza", e requereria mais negociações com mediadores, afirmou Mahmoud Mardaui, depois que o movimento islamista palestino divulgou sua resposta ao plano em um comunicado.

Este texto não diz nada sobre o desarmamento do Hamas nem sobre o exílio de seus combatentes, dois pontos importantes do plano do presidente americano, que conta com o apoio de vários países árabes.

mj-str/hme/eg/rpr

© Agence France-Presse