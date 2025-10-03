Topo

Notícias

Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

03/10/2025 13h34

O líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri (McLaren), reagiu depois do acidente que sofreu na etapa do Azerbaijão, há duas semanas, e foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Singapura de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (3), no circuito de rua de Marina Bay.

A sessão foi marcada por dois acidentes, bandeiras vermelhas e um estranho incidente no pit lane entre Charles Leclerc e Lando Norris.

Piastri ficou à frente do novato francês Isack Hadjar (Racing Bulls), segundo, e do atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro.

"Encontrei meu ritmo na metade e no final me sentia bem. Obviamente representa muito para a corrida, mas o carro respondeu bem e acho que aprendi muito hoje. Esse era o objetivo", disse o piloto australiano.

Melhor tempo na primeira sessão, horas antes, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) terminou em quarto, seguido por Norris (McLaren), vítima do choque no pit lane com Leclerc (Ferrari).

Em uma falha de coordenação incomum, o monegasco da Ferrari colidiu com a McLaren de Norris quando os dois carros tentaram retornar à pista ao mesmo tempo.

"Vai custar um pouco de dinheiro para a equipe, é uma pena. Foi um dia difícil, não me senti bem no carro. Perdi todo o 'feeling' que tinha no ano passado. Ainda há muitas coisas para melhorar", declarou Norris, que venceu em Singapura no ano passado.

Os dois carros da Ferrari terminaram na nona e décima posições, com Leclerc à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

- Duas bandeiras vermelhas -

A segunda sessão de treinos livres, muito mais movimentada que a primeira, foi marcada pela saída de pista do britânico George Russell (Mercedes), que perdeu o controle do carro antes de bater no muro em alta velocidade.

O acidente provocou bandeira vermelha durante dez minutos para a limpeza da pista.

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) também cometeu um erro depois do reinício da sessão, provocando outra interrupção. 

- Alerta pelo calor -

A segunda sessão, realizada à noite, é a única que emula as condições da a classificação de sábado (10h00 de Brasília) e da corrida de domingo (9h00).

O GP de Singapura é disputado à noite para aumentar o número de espectadores europeus por conta do fuso-horário, mas também para limitar os efeitos do calor sobre os pilotos.

Na quinta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ativou pela primeira vez seu alerta de altas temperaturas porque o calor esperado para o horário de corrida é de mais de 31°C.

Nesta sexta-feira, vários pilotos testaram os coletes de resfriamento por debaixo dos macacões. A temperatura ficou em torno dos 28°C, um pouco abaixo do habitual, mas com uma umidade muito incômoda de 80%.

Estabelecida depois do GP do Catar de 2023, quando vários pilotos tiveram que receber atendimento médico por conta do calor, a regra de altas temperaturas permite o uso dos coletes especiais durante a corrida.

dh/pm/dr/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Motta escolhe petista como relator de projeto contra falsificação de bebida

Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa) 

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Morre aos 97 anos Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Anvisa aciona agências internacionais e lança edital para garantir oferta de antídoto a metanol

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura