Topo

Notícias

PF apreende Lamborghini de R$ 8 mi em ação contra lavagem de dinheiro em SP

Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões foi apreendida durante a operação - Divulgação/Polícia Federal
Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões foi apreendida durante a operação Imagem: Divulgação/Polícia Federal
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

03/10/2025 15h44

A Polícia Federal apreendeu ontem uma Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões durante operação contra o tráfico, em cidades do interior de São Paulo.

O que aconteceu

Operação Corta Giro mirou organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico. Os agentes da PF estiveram em endereços nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.

Quadrilha utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Não foi divulgado para qual facção criminosa os suspeitos lavavam o dinheiro.

No total, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios paulistas. Entre os itens apreendidos, estão três veículos de luxo, a exemplo da Lamborghini Aventador Ultimae, modelo avaliado em R$ 8 milhões, automóvel de designer moderno, com portas que abrem para cima.

Também foram apreendidos dinheiro em espécie, relógios valiosos, joias e armas de fogo. Ainda, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados.

Suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Apesar das apreensões de objetos, ninguém foi preso. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar as defesas.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Homem que abusou da enteada por 22 anos vira réu e responderá por 8 crimes

PF apreende Lamborghini de R$ 8 mi em ação contra lavagem de dinheiro em SP

Pauta de videográficos

Moro e ministro da CGU trocam acusações na CPMI do INSS; veja vídeo

EUA atacam barco supostamente com drogas perto da Venezuela; 4 morrem

Em ultimato, Trump dá até domingo para Hamas aceitar plano de paz

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Fornecimento de água no centro de Gaza foi restabelecido, diz entidade palestina

Moraes pede a Dino para marcar data de julgamento do 'núcleo 3' da tentativa de golpe no STF

Tchecos vão às urnas e candidato favorito promete mais gastos e menos ajuda à Ucrânia

Pesquisa aponta que 64% rejeitam anistia a condenados pelo 8 de Janeiro