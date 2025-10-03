Topo

Notícias

Petróleo sobe com recuperação técnica antes de reunião da Opep+

03/10/2025 18h52

As cotações do petróleo voltaram a fechar no azul com uma recuperação técnica que encerra a pior semana desde junho, influenciada pelos temores de que a Opep+ aprove no domingo um novo aumento da produção de hidrocarbonetos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,66%, para 64,53 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, também subiu 0,66%, para 60,88 dólares.

Contudo, a semana tem sido crítica para o petróleo: o Brent caiu quase 8% desde a segunda-feira.

O principal temor do mercado é que os países de Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidam no domingo aumentar consideravelmente suas cotas de produção de novembro.

Inicialmente, o mercado esperava um aumento similar ao de outubro, de 137 mil barris diários, mas novas informações que circularam na imprensa indicam um aumento de 500 mil.

"Muitas vezes, quando o mercado cai dessa forma antes de uma reunião, o habitual é que haja uma leve recuperação" nas últimas horas de negociação, indica à AFP John Kilduff, de Again Capital.

pml-tmc/els/nth/dga/dg/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 14,9 milhões; confira dezenas

Polícia divulga laudo de amostras de bebidas ingeridas pelo cantor Hungria

Lula sanciona lei que pode beneficiar filho de Lira nas eleições de 2026

Morte de escalador em queda de montanha nos EUA é transmitida pelas redes sociais

Hamas está pronto para negociar imediatamente o fim da guerra em Gaza, diz porta-voz à AFP

Hamas considera pedido de Trump para deter bombardeios 'encorajador'

É mais fácil detectar metanol na cerveja do que em destilados

Catar comemora 'acordo' do Hamas com plano de Trump para Gaza

Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês