Topo

Notícias

Petrobras vai apoiar setor audiovisual com R$ 100 milhões até 2027

03/10/2025 14h12

Para celebrar os 30 anos da retomada do cinema brasileiro e seu apoio a uma série de filmes produzidos nesse período, a Petrobras realizou na última quinta-feira uma cerimônia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Na ocasião, a estatal anunciou que destinará R$ 100 milhões até 2027 para apoiar o audiovisual do país.

Os recursos devem contemplar produção e distribuição de filmes e séries, manutenção de salas e patrocínio a festivais como Gramado, Tiradentes (MG), Bonito Cine Sur (MS) e Mostra de Gostoso (RN).

Notícias relacionadas:

Para o gerente de patrocínios culturais da Petrobras, Milton Bittencourt, a meta é clara: "Nosso compromisso é fortalecer o cinema brasileiro, garantindo que ele continue a contar as histórias do país, dialogando com o presente e projetando o futuro."

30 anos de retomada

Há 30 anos, o país presenciava a chamada "retomada do cinema brasileiro", com o lançamento de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da diretora e atriz Carla Camurati. A obra simbolizou o reencontro do público com as salas de exibição, após um período de estagnação causado pelo fechamento da Embrafilme, no início dos anos 90, e pela ausência de políticas públicas para o setor.

 

Marieta Severo e Marco Nanini em cena de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil COPACABANA FILMES/GÁVEA FILMES/Divulgação

Foi com essa tônica de celebração e de reconhecimento que a Petrobras promoveu ontem a mesa "Petrobras e Cinema Brasileiro: 30 anos de história". Participaram do encontro o ator Rodrigo Santoro, o produtor Flávio R. Tambellini, a distribuidora Silvia Cruz e o gerente de patrocínios culturais da estatal, Milton Bittencourt, sob a mediação da apresentadora e cineasta Marina Person.

Ao longo de três décadas, a Petrobras patrocinou mais de 600 produções brasileiras, entre longas, curtas e documentários. Estão na lista filmes que marcaram época e conquistaram público e crítica, como Cidade de DeusTieta do AgresteO QuatrilhoCarandiruBacurau e o recente O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, premiado no Festival de Cannes, na França, e escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

Incentivo à cultura

O encontro reafirmou não apenas os 30 anos de parceria da Petrobras com o cinema brasileiro, mas também a importância do patrocínio cultural como instrumento de identidade, memória e diversidade.

Marina Person destacou o impacto desse apoio contínuo:"Não haveria 30 anos de história e 600 filmes viabilizados sem um aporte consistente como o da Petrobras. É um investimento que não só fortalece a produção, mas também a identidade cultural do país."

Convidado de honra, o ator Rodrigo Santoro compartilhou lembranças pessoais que ligam sua trajetória à companhia. Seu pai, imigrante italiano, trabalhou por décadas na Petrobras.

"A rotina de dedicação do meu pai à Petrobras foi um exemplo que me marcou profundamente. Esse senso de responsabilidade e disciplina certamente me acompanha até hoje", afirmou.

O ator também relembrou seu primeiro papel em longa-metragem, no filme Bicho de Sete Cabeças (2001), de Laís Bodanzky, que lhe rendeu prêmios e reconhecimento. Ao comentar sobre críticas às leis de incentivo e ao patrocínio privado e estatal, Santoro foi direto: "Há muito preconceito em relação à Lei Rouanet e ao patrocínio cultural. Criou-se um estigma, mas é preciso compreender a importância desse fomento. Sem esse apoio, muitos dos filmes que hoje celebramos jamais teriam existido."

 

Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Guilhermo Garza/Desvia/Divulgação

A distribuidora Silvia Cruz, da Vitrine Filmes, ressaltou o impacto do projeto Sessão Vitrine Petrobras, que leva filmes nacionais a mais de 20 cidades, com ingressos a preços reduzidos:"É uma iniciativa que democratiza o acesso. Graças a esse apoio, conseguimos distribuir tanto lançamentos como obras restauradas, alcançando públicos que, de outra forma, não teriam contato com esses filmes", disse.

O produtor Flávio Tambellini destacou a realização de Malês, dirigido e protagonizado por Antonio Pitanga, um projeto que levou mais de duas décadas para se concretizar: "Foi um processo longo e desafiador. O apoio da Petrobras foi essencial para tornar realidade essa obra que resgata a história de resistência negra no Brasil. É um filme histórico e necessário, que só pôde existir com esse suporte", afirmou Tambellini.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Moro e ministro da CGU trocam acusações na CPMI do INSS; veja vídeo

EUA realizam novo ataque contra suposta embarcação com drogas perto da Venezuela

Em ultimato, Trump dá até domingo para Hamas aceitar plano de paz

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Fornecimento de água no centro de Gaza foi restabelecido, diz entidade palestina

Moraes pede a Dino para marcar data de julgamento do 'núcleo 3' da tentativa de golpe no STF

Tchecos vão às urnas e candidato favorito promete mais gastos e menos ajuda à Ucrânia

Pesquisa aponta que 64% rejeitam anistia a condenados pelo 8 de Janeiro

Macron e Merz pedem determinação europeia contra "iluminismo sombrio" do autoritarismo

Polonesa é achada morta e pesando 22 kg em Bali após dieta extrema

Câmeras de segurança flagram agressão a advogado do Mensalão achado morto em Higienópolis