Petrobras inicia contratação de 12ª navio plataforma do campo de Búzios

03/10/2025 12h21

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras iniciou nesta sexta-feira a contratação do navio plataforma do tipo FPSO P-91, que será a 12ª unidade a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a companhia em comunicado.

Búzios 12 funcionará como um hub para exportação do gás produzido em Búzios, que foi o maior campo produtor de petróleo do Brasil em agosto, apontou a Petrobras.

A contratação se dará pelo modelo BOT (Build-Operate-Transfer, na sigla em inglês), no qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato. Posteriormente, a operação é transferida para a Petrobras.

Além de contar com sistemas para processar e separar a produção própria, a unidade também será capaz de exportar o gás produzido em outras plataformas do campo que não foram originalmente desenhadas para exportação de gás.

Com isso, a Petrobras garante o aproveitamento do gás de Búzios e a expansão da oferta de gás natural ao mercado brasileiro.

O gás escoado será direcionado ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), por meio do gasoduto Rota 3 até a chegada à costa.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)

