Petrobras abrirá propostas para plataformas de projeto em Sergipe em 15 de outubro

03/10/2025 18h54

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras deverá abrir as propostas em concorrência para a contratação de duas plataformas para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) em 15 de outubro, afirmou nesta sexta-feira a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

"Os licitantes pediram mais um tempinho. A gente deu mais 15 dias para eles", afirmou a diretora a jornalistas.

Baruzzi também explicou que a abertura dos envelopes para a contratação de navio plataforma para o campo de Albacora, na Bacia de Campos, acontece até o fim do ano, sem dar mais detalhes.

Já os processos de concorrência para a contratação das plataformas para Barracuda e Caratinga, Marlin Sul e Marlin Leste "voltaram para a prancheta para simplificar os projetos" e a companhia só deverá voltar a licitar no fim de 2026 ou início de 2027, disse ela.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)

