Padres gêmeos descobrem autismo ao mesmo tempo: 'Nos perdoamos no abraço'

No Paraná, uma coincidência une dois padres em missão de fé e inclusão. Vanderley e Vanilson dos Santos Rigon, 37 anos, são irmãos gêmeos que dividem muito mais do que características físicas e a vocação religiosa. Recentemente, passaram a compartilhar também o diagnóstico de autismo, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e o que poderia ser visto como um desafio transformou-se em um trabalho de acolhimento dentro da Igreja.

Vanilson foi ordenado padre em 2017 e atualmente é pároco em Atalaia, na Paróquia Nossa Senhora Rainha. Já Vanderley atua desde 2019 em Maringá, na Paróquia Santa Joaquina de Vedruna. Mesmo vivendo em cidades diferentes, a ligação entre os gêmeos permanece firme, demonstrando apoio mútuo e sintonia na jornada de fé e serviço.

Dois diagnósticos, um mesmo caminho

O diagnóstico de autismo, para ambos, só chegou na vida adulta, em 2023. Ainda que na infância já houvesse sinais: movimentos repetitivos (estereotipias), dificuldades de socialização, sensibilidade a estímulos (como barulho, toque e ruído) e seletividade alimentar, a compreensão só viria depois de muito tempo, estudo e coragem.

Padre Vanilson foi o primeiro a procurar ajuda profissional. Sentia que, como sacerdote, falhava na interação com os fiéis. Disfarçava comportamentos para se adaptar à convivência social e às atividades pastorais.

O chamado masking (ou mascaramento) é a tentativa, consciente ou inconsciente, de uma pessoa autista esconder ou suprimir comportamentos naturais para se encaixar em normas sociais, buscando aceitação e evitando rejeição ou estigma. Vanilson recorria a esse recurso: controlava gestos, evitava falar sobre seus interesses e imitava interações sociais que não lhe eram naturais para agradar os fiéis. Tentava parecer "normal", mas o esforço constante o fazia sentir-se despersonalizado, e isso o sufocava.

Ficava incomodado com o fato de não conseguir manter amizades por muito tempo. Sou de poucos amigos, mas muito fiel a eles. Como padre, temos uma comunidade. Estava assustado com todo assédio. Pensava: por que sou tão estranho? Deveria estar feliz por ser querido pelas pessoas, por me convidarem para almoços ou conversas. Agora não preciso mais do masking, posso ser eu mesmo. As pessoas me amam do jeito que eu sou.

Embora Vanderley não buscasse respostas para seus comportamentos ou personalidade peculiar, a jornada do irmão o motivou a procurar um especialista. Cada um passou por avaliações distintas, conduzidas por profissionais diferentes. Ainda assim, o resultado foi o mesmo: ambos receberam o diagnóstico de TEA. O momento foi marcado por emoção e por uma sensação de confirmação daquilo que, no fundo, sempre souberam.

Estávamos no carro e abrimos os envelopes juntos. Os laudos eram literalmente iguais. Nós nos abraçamos e foi uma cena maravilhosa de nos perdoarmos, porque foi muito triste na infância. Um não podia tocar no outro porque brigávamos bastante. Nossa mãe não sabia o que era e não entendia o que acontecia conosco. Achava que ia passar com o tempo.

A Arquidiocese de Maringá, os colegas de sacerdócio e as comunidades locais têm exercido papel fundamental no acolhimento dos irmãos, oferecendo apoio e respeito diante das suas limitações. A rotina previsível, as celebrações programadas e o ambiente disciplinado das paróquias também ajudam os padres a manter equilíbrio.

Espiritualidade e hiperfoco

Desde os tempos de seminário, os irmãos precisaram de muitos ajustes para chegar até aqui. Superaram medos, aprenderam a se alimentar melhor e enfrentaram a própria introversão. Segundo Vanderley, foi nessa época que ambos aprenderam a olhar nos olhos das pessoas. "Hoje eu fixo até demais", brinca.

Quanto aos hiperfocos, compartilham interesse em temas teológicos, no sentido da vida, na vida após a morte e até no fascínio por cemitérios.

"O meu maior hiperfoco é estudar. No momento, sobre transtornos de personalidade, neurodivergência e autismo. Quero entender melhor a interação entre as pessoas. Mas também tenho hiperfoco por animais. Adoro coelhos", comenta Vanilson.

Já Vanderley mantém desde os 14 anos o hiperfoco pela vida dos santos, ainda hoje, seu interesse principal.

"Ele me acompanha até hoje. Quando leio sobre os santos, observo que muitos deles e até papas poderiam se enquadrar como autistas, se analisarmos seus perfis e personalidades."]

Padres gêmeos, Vanderley (à esquerda) e Vanilson (à direita), receberam o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) há dois anos. Imagem: Arquivo Pessoal

A vocação que se transforma em missão

Com o diagnóstico e o autoconhecimento, os irmãos passaram a enxergar outra necessidade: promover a inclusão dentro da Igreja.

Na Arquidiocese de Maringá, já celebraram missas inclusivas, com linguagem acessível e espaços de escuta para famílias de pessoas autistas. Nessas ocasiões, convidaram profissionais de saúde mental para falar sobre neurodiversidade, conceito que reconhece que o cérebro humano pode funcionar de diferentes maneiras, sem que isso signifique algo errado. Falar sobre o tema à luz da fé tem sido, para eles, uma forma de acolher com mais empatia aqueles que caminham fora dos padrões esperados.

Agora, sonham em fundar uma pastoral voltada para pessoas com autismo e outras formas de neurodivergência, como TDAH, dislexia e altas habilidades, unindo espiritualidade, ciência e acolhimento.

A Igreja precisa ser casa para todos. Ninguém deve fingir ser quem não é para se sentir amado.

Diagnóstico na vida adulta: entre o alívio e o desafio

Receber o diagnóstico de autismo na vida adulta, especialmente quando a rotina já está estruturada, pode ser ao mesmo tempo desafiador e libertador.

A neuropsicóloga Karliny Uchôa, 49 anos, que acompanhou o processo de Vanilson, explica que reconhecer o transtorno costuma trazer alívio e sensação de reparação para quem busca respostas há anos.

No caso de Vanilson, o laudo confirmou não apenas o autismo de nível 1 (considerado mais leve), mas também indicou altas habilidades, TDAH e ansiedade.

Foi um processo muito bonito de descoberta. O QI geral dele é mediano, mas o raciocínio verbal está muito acima da média, algo potencializado pela vivência teológica. Quando ele entendeu tudo isso, começou a se aceitar melhor e pôde comunicar à comunidade, impor limites e deixar de mascarar quem era.

Para adultos que desconfiam estar no espectro autista, mas ainda têm receio de buscar um diagnóstico, a especialista deixa um conselho:

"Mais do que dar um nome ao que incomoda, é a chance de buscar mudanças, melhorias e refinamento. Não há cura. Caso apareçam aspectos psiquiátricos, é preciso procurar um médico. Também é possível fazer terapia comportamental."

Ela reforça que o diagnóstico não serve como justificativa para comportamentos, mas como ferramenta de autoconhecimento e acesso a intervenções que promovam qualidade de vida.