Ouro fecha em alta pela 7ª semana consecutiva, com shutdown e expectativa para o Fed

São Paulo

03/10/2025 14h54

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira (3) em alta, retomando rali após pausa na véspera, enquanto a prata renovou maior nível em 14 anos. Investidores continuam acompanhando o shutdown nos Estados Unidos e os impactos na decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em avanço de 1,05%, a US$ 3.908,90 por onça-troy. Na variação semanal, a commodity acumula ganhos de 2,62%, encerrando a sétima semana consecutiva em alta.

O metal dourado voltou a subir durante o terceiro dia de paralisações nas atividades do governo dos Estados Unidos. De acordo com análise do Saxo Bank, o shutdown trouxe uma nova demanda por ouro em escala global. Nem as festividades do feriado chinês Golden Week, que normalmente diminuem a procura pelo metal, afetaram os preços, pondera o banco.

O atraso na divulgação de dados econômicos importantes deixam dirigentes do banco central norte-americano apreensivos, conforme declarações do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee. O diretor Stephen Miran, em contrapartida, minimizou o impacto da ausência dos números do payroll.

Em relatório, a Capital Economics afirma que está "muito acima do consenso" ao projetar que o preço do ouro avançará para uma nova máxima de US$ 4 mil por onça-troy, impulsionada pela demanda de bancos centrais e institucional, além dos persistentes problemas no mercado imobiliário da China.

Entre outros metais preciosos negociados na Comex, a prata para dezembro fechou em alta de 3,44%, a US$ 47,96 a onça-troy, depois de renovar maior nível em 14 anos, a US$ 48,32 a onça troy. Na semana, o metal prateado subiu cerca de 5,5%.

*Com informações de Dow Jones Newswires

