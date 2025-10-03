Topo

Operação interdita no Distrito Federal três bares por irregularidades

03/10/2025 12h09

Uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas no Distrito Federal apreendeu 19 litros de bebidas clandestinas, além de três cigarros eletrônicos e cinco essências de vape.

Dos 25 estabelecimentos fiscalizados, três foram interditados: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram detectadas irregularidades como falta de higiene e presença de baratas.

As ações acontecem após o registro do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Distrito Federal. O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado após apresentar sintomas compatíveis com o quadro.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a ação mobilizou equipes da vigilância sanitária, da Polícia Militar (PMDF) e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

A iniciativa faz parte dos esforços do governo do Distrito Federal para garantir que os estabelecimentos comerciais operem dentro das normas legais, especialmente no que diz respeito à qualidade dos produtos comercializados.        

De acordo com o comunicado, a fiscalização teve como prioridade identificar bebidas impróprias para o consumo, como aquelas fora do prazo de validade ou com sinais de adulteração.

"A operação foi motivada por denúncias e casos recentes no país que levantaram preocupações sobre a segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária seguem nos próximos dias por todas as regiões do Distrito Federal", finaliza a nota.

